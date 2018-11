BEZ OBZIRA KOLIKO SE TRUDILI, AKO RADITE STVARI NA SILU, LJUBAV NEĆETE SPASITI: Ovo su 9 sigurnih znakova da vam je veza OSUĐENA NA PROPAST!

Svaka veza nosi svoje breme i izazovi su prilično veliki kamen spoticanja u svakoj. Posebno kada pokušavate da radite određene stvari “na silu”, samo da bi veza funkcionisala. Bez obzira koliko vi želeli, trudili se i davali sve od sebe da postavite stvari na određeno mesto, ako se suočavate sa sledećih devet, znajte da ta veza nikada neće funkcionisati.

On te samo fizički privlači

Ako se mentalno ne privlačite i ne poklapate, zaboravite na tog muškarca.

Osoba s kojom si ne koristi ti u bilo kom slučaju niti te motiviše da budeš bolja osoba

Ne dobijaš konstruktivne kritike niti ohrabrenje oko bilo čega što radiš.

Imaš osećaj da mu nikada ne možeš reći kako se zaista osećaš, jer on sve shvata lično

On treba da bude tvoj beg, tvoj izlaz, tvoj savetnik. Ako imaš osećaj da te on ne čuje, pozdravi se s njim.

Ne smatraš ga svojim prijateljem

Iako ste proveli mnogo vremena zajedno i dalje postoje određene stvari koje mu ne govoriš, a koje ipak deliš sa najboljom prijateljicom. Zapitaj se zašto je to tako i da li želiš da budeš u takvoj vezi.

foto: Profimedia

Imaš osećaj kao da se stalno takmičite

Vas dvoje treba da stemite ka istim ciljevima, a ne da se takmičite ko je bolji u postizanju istih.

On pokušava da ti predstavi kako si ti prava srećnica što si s njim u vezi

U šali, ovo može biti zaista ljupko. Međutim, ako je on ozbiljan pri ovakvim “izlivima”, treba da znaš da on nije muškarac za tebe.

Ne radite niša uzbudljivo

Ne morate da idete svako veče na večeru u popularni restoran kako bi vaša veza bila uzbudljiva. Ali, treba da istražujete, šetate zajedno, idete u bioskop pa čak i prepričavate jedno drugom knjige koje ste pročitali.

On očekuje da mu poklanjaš stvari

U redu, svi imamo određena očekivanja kada su u pitanju rođendani, mali jubileji i slično. Međutim, ako on očekuje da mu ti stalno poklanjaš nešto, ti onda nisi u vezi sa muškarcem već sa sponzorušom.

Ne osećaš se fizički prijatno s njim

Ako je on “onaj pravi” i ako je to prava veza, onda treba da imaš osećaj da će te on gledati isto i kada se, primera radi, udebljaš, tri ili trideset kilograma. Ako nemaš osećaj da si mu ti najvažnija osoba u životu, onda to sigurno i nisi.

Otkači ga.

foto: Profimedia

Kurir.rs, Aura.ba / Foto:

Kurir

Autor: Kurir