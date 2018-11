KADA UĐU U BRAK, SMATRAJU DA SU ZAVRŠILI POSAO, A ONDA SE PITAJU ZAŠTO IH JE PARTNER OSTAVIO: Ovo su razlozi muškog, ali i ženskog zapuštanja, koji dovode do FATALNIH posledica!

Naučnici su već nekoliko puta dokazali da su muškarci i žene u brakovima skloniji gojaznosti i zapuštanju izgleda. A sada su obelodanili šta se to dešava u njihovim mozgovima što izaziva promene u ponašanju.

Često ćete čuti da bračni parovi sve manje vremena posvećuju vežbanju i nekvalitetno se hrane, a sve više sede pored televizora, jedu brzu hranu i nemaju želju da rade na sebi, jer su svoj cilj ispunili, udale su se ili oženili su se.



Čini se da se više ženama zamera da nakon udaje i dobijanja dece prestaju da brinu o svom izgledu. Muškarcima to smeta i nekada je upravo ovo razlog prevara pa čak i razvoda brakova. Zaboravlja se činjenica da su i muškarci ti koji prestaju da mare za svoj izgled, a njihovi razlozi su drugačiji od ženskih.

Na pitanja zašto se u brakovima zapuštaju žene, a zašto muškarci, kome više smeta, da li ovo može da dovede do razvoda i da li današnja žena koja je i majka ima vremena da brine o fizičkom izgledu, razgovarali smo sa psihologom i specijalistom za partnerske odnose Radmilom Vulić Bojović.



"Šta zapravo znači zapustiti se - ne voditi računa o sopstvenom izgledu i ličnoj higijeni, zanemariti ili odlagati svoje osnovne fizičke i psihološke potrebe, ne obavljati stvari koje znamo da nam prijaju, zaboraviti na sebe itd. - upravo ste pročitali neke od kriterijuma za dijagnozu depresije.



Kada smo u odnosu depresivni? Onda, kada iz nekog razloga prestane da bude zanimljivo i neizvesno, kada smo prosto previše sigurni ili premalo strepimo ili prosto kada količina obaveza i manjak vremena i prostora za sebe nas preplavi kao talas.“

Na pitanje zašto se zapuštaju muškarci, a zašto žene, Radmila Vulić Bojović za Super ženu kaže:



"Muskarci se češće zapuštaju iz manjka neizvesnosti i izazova, a žene zbog iscrpljenosti i premora. Oboma je zajedničko to što prestaju da se trude, opuste se i prepuste na loš način. Naravno, ovo nije striktno pravilo i posebnu komplikaciju predstavlja ukoliko je sa ovim udružena i zloupotreba alkohola ili lekova, tada je situacija mnogo ozbiljnija.



Da li zapuštanje partnera može da dovede do razvoda?



Nekada dugogodišnje nezadovoljstvo načinom na koji partner tretira sebe prerasta u ozbiljno nezadovoljstvo u odnosu koje moze dovesti i do prekida odnosa, ali češće do pojave nekog trećeg, a tada ni razvod nije daleko.



Danas se živi brzo i nema se vremena, ali kao što se svakog dana setite i napunite bateriju svog mobilnog telefona, tako ne propustite da se posvetite nekoj svojoj potrebi, bila ona fizička ili psihološka. Ne traži previše vremena da budete čisti i uredni, da vam zubi budu zdravi, da se hranite na bolji i umereniji način, možda počnete da vežbate (ne mora u skupoj teretani), da manje pijete i pušite i više šetate, čitate, mislite, hranite lepim stvarima sopstveni um...



Ne treba zaboraviti da brinući o sebi, zapravo brinemo o drugima.

