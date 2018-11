DŽABA POSTIMO AKO SMO BESNI! Počeo je Božićni post, a ovako treba da se ponaša PRAVI VERNIK! Evo kako da OČISTIMO DUŠU I TELO

Božićni, jedan od četiri velika godišnja posta, počeo je danas i zaršava se na Božić, 7. januara.

Tih 40 dana svaki pravi vernik treba da iskoristi za pročišćenje i tela i duše, ali su mnogi ljudi skloni da taj period iskoriste kao svojevrsnu dijetu, bez preteranog udubljivanja u to šta post zapravo znači.

foto: Kurir

Post je, zapravo, vreme kada čovek pronalazi meru u svemu, izražava zahvalnost Bogu, pronalazi mir i suzdržava se od loših misli i dela. Vreme posta treba da nauči čoveka suzdržavanju, ali ne samo od masne hrane, već i od zlobe, uvreda, besa i svakog onog ponašnja koje ne treba da bude svojstveno pravom hrišćaninu.

Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post ne treba koristi ako nije povezan sa duhovnim.

"Ne govori mi: Toliko dana sam postio nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, išao sam u gruboj haljini; nego kaži nam da li si od gnevnog čoveka postao tih, od žestokog - blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio?", prenose se reči Jovana Zlatoustog u crkvenim knjigama.



U Svetom pismu piše "ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga", što znači da je čovek čoveku brat, te da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo druge, a to možemo samo ako nismo besni i sebični.

Olakšajte dušu

foto: Dragan Kadić/Ilustracija

Protojerej Miodrag Pavlović objašnjava da post treba čoveka da privoli da razmisli ko je, šta je, gde je i kakav je njegov odnos prema Bogu.

"U postu se treba pokajati, ispovedati, razmisliti, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom. U postu treba opraštati i nastupati čista srca", kaže ovaj sveštenik.



Pravila posta

Božićni post počinje 28. novembra i traje do 7. januara, odosno do Božića. Strogo se posti (na vodi) samo sredom i petkom, dok je ponedeljkom, utorkom i četvrtkom dozvoljeno koristiti ulje i vino, a subotom i nedeljom i ribu. Najstrožji post je 6. janaura kada su pravi vernici toga dana sve do večere samo na vodi.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir