PILA JE TOPLU VODU SA LIMUNOM I MEDOM 365 DANA: Šokirala se kad je uočila promene koje su se desile na njenom telu!

Odlučila je da svako jutro pije toplu vodu s limunom i medom na prazan želudac, i tako godinu dana. Zanimalo ju je do kakvih sve promena će doći u njenom telu - šokirala se posle godinu dana.

Kristal Dejvis iz SAD odlučila je svako jutro popiti toplu vodu s limunom i medom na prazan želudac.

Ovo je njena ispovest:

Do pre nekoliko godina napitke s limunom i medom kupovala sam u apotekama kada sam imala grip. Naravno, nije bilo puno pomoći od njih pa sam, priznajem, bila malo skeptična kada sam kretala s ovim izazovom. Ipak, sasvim je drugačije piti pravi med i pravi limun. Odlučila sam piti toplu vodu s limunom i medom 12 meseci, svako jutro na prazan želudac – zanimalo me je li to toliko čudotvorno kao što neki tvrde.

Ja sam vrlo zadovoljna. Naime, celu godinu nisam bila prehlađena, nisam imala gripu ni želučane bolesti, iako sam ponekad osećala kao da će me nešto uhvatiti, ali do toga nije došlo. Zapravo, s vremenom sam bila toliko oduševljena ovim napitkom da sam ga počela nositi sa sobom kada sam negde putovala.

Takođe, postala sam jutarnji tip i više nemam potrebu za kafom. Imam više energije i osećam se srećnije odmah ujutro, što pre nije bio slučaj. Pre mi je trebalo sat vremena da nakon buđenja zapravo progledam. Ljudi oko mene kažu kako sam sada ujutro puno ugodnije društvo.

Ja koristim pola svežeg limuna i kašičicu meda. Najprije prokuvam vodu pa ostavim da se malo ohladi, toliko da se med otopi. Stavim i sok od limuna pa to popijem odmah nakon buđenja. Međutim, ponekad u limunu ima više soka ili je kiseliji pa stavim mrvicu više meda – treba malo eksperimentisati. Ako vam je pola limuna previše, u početku možete koristiti četvrtinu, do se ne naviknete. Ovo su još neke od prednosti pijenja ovog napitka ujutro:

Štiti od infekcija

Budući da je to prvo što se uzima ujutro, stimulira se probavni sastav i hidratizira debelo crevo tako da nema problema sa zatvorom. Takođe, deluje kao diuretik, čisti mokraćni sastav i štiti ga od infekcija.

Poboljšava probavu

Limun pomaže jetri da proizvodi više žuči, tako da je telu lakše razgraditi složenu hranu i izvući iz njih korisne sastojke. Med ima antibakterijska svojstva koja štite od bilo kakvih infekcija. Takođe, pomaže u proizvodnju sluzi u želucu te izbaciti toksine iz tela.

Odisaćete zdravljem i lepotom

Limun ima mnoge prednosti za kožu, a uz to pomaže očistiti krv i potiče proizvodnju novih krvnih stanica. Voda i med obnavljaju kožu, imaju antibakterijski učinak i potiču stvaranje kolagena.

