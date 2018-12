MIRJANA BOBIĆ MOJSILOVIĆ DALA JE NEVEROVATAN RECEPT ZA SREĆU: Književnica pleni lepotom i harizmom, a evo u čemu je njena TAJNA! (FOTO)

Mirjana Bobić Mojsilović gostovala je u emisiji, a tom prilikom dala savet svim ženama kako se ostaje večno mlad i srećan. Ona je pričala o samopoštovanju za koje je rekla da se ono gleda kao primer od roditelja.

"Najvažnija stvar je integritet. Ključ slobode, hrabrosti i odluke. To je tada kada kažete "ma ne treba mi 2.000 evra, neću to da radim, hoću da budem srećan". Mislim da je jedna od stvari koja ljude čine nesrećnim abnormalni zahtevi koji nam se ispostavljaju preko društvenih mreža, televizija. Ja to zovem "bjutopija" i "utopija večne mladosti". Niko ne može da isprati zahtev "budi sve mlađi, "budi najbogatiji", "Živi večno". Pametan čovek mora da nauči da razlikuje bitno od nebitnog", izjavila je Mirjana.

foto: Printscreen Magazin In

Ona je istakla da je unutrašnje osećanje najbitnije, a na koji ćeš ga način postići to zavisi samo od čoveka i njegove pameti:

"Da li si sreću našao u milijardama na berzi, da li mesiš pitu svom dobrom čoveku ili pecaš na Dunavu to je jedini recept za sreću koji ja imam", izjavila je Mojsilović u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen Magazin In

Kurir.rs / Foto: Printscreen Magazin In

Kurir

Autor: Kurir