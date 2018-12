SVI DRŽIMO CRNI LUK U FRIŽIDERU: Kada saznate šta su OTKRILI strručnjaci, više ga NIKADA nećete tamo čuvati!

Stručnjaci redovno upozoravaju da crni luk nikako ne treba ostavljati u frižideru, a da li ste se zapitali zašto?

Za većinu namirnica je odlaganje u frižideru preporučljivo, ali to ne važi baš za sve. Krastavci, paprika, đumbir, ali i beli i crni luk nikako nisu za frižider, a sada znamo i zašto ovo pravilo važi za konkretno crni luk.

Ako luk ostavite u frižideru, na tako niskoj temperaturi kojoj je izložen će se skrob pretvoriti u šećer, što dovodi do promene u strukturi luka, pa on postaje mekan i gnjecav. Da bi održao svežinu, treba ga čuvati na hladnom, mračnom i suvom mestu, i to u nekoj mrežici kako bi do njega dopirao i vazduh. U takvom stanju možete da ga čuvate i do 30 dana. Ako ga držite na sobnoj temperaturi, održaće se sedam dana.

Takođe, pogrešno je ono što većina nas radi, a to je da neiskorišćene polovine glavice luka ostavljamo u frižideru, jer se tada na njemu množe štetne bakterije.

