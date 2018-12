ZIMI USNE ČESTO ISPUCAJU, PA VAS NEVIĐENO BOLE: Možete da koristite balzam, ali ovaj sastojak IZBEGAVAJTE u širokom luku!

Kada je reč o balsamima za usne, ljudi se definitivno dele u dva tabora – za ili protiv. Ima onih koji se kunu u njihovu delotvornost, a drugi tvrde da su im usta još suvlja kada ih koriste.

Onima koji vole mast za usne veoma je važno kog je ukusa, odnosno mirisa.

Ipak, postoji jedan balsam koji niko ne bi trebalo da koristi, a to je mast sa ekstraktom mentola. Naime, mentol po svojoj prirodi ima rashlađujući efekat i može da iziritira vaše usne.

foto: Profimedia

"Mnogi ljudi vole kozmetičke proizvode na bazi mentola, jer su pre svega osvežavajući i ja nemam ništa protiv toga, čak i ja koristim neke", kaže dr Džošua Zeihner, predsednik Asocijacije dermatologa.

"Ipak, ne bih preporučio da koristite mast za usne na bazi mentola, jer su one jako osetljive dermalne strukture. Hlađenjem ćete ubrzati proces sušenja usana, što će dovesti do njihovog pucanja", dodaje on.

"U ekstremnim situacijama, ako ljudi ne shvate osetljivost usana na vreme, može doći i do upale, koja je jako bolna i neprijatna. Ipak, i za to ima lek i nije ništa što bi bilo alarmantno", objašnjava doktor.

Za usne se preporučuju masti sa ekstraktima koji imaju više ulja u sebi, nešto poput badema.

foto: Profimedia

Kurir.rs/wellandgood.com, Foto: Profimedia

