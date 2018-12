ŽENE ŠIROM SVETA ODLEPILE KAD SU SAZNALE: Sa ovim ljudima vam je SUĐENO da se sretnete i zato je teško pronaći SRODNU DUŠU!

Srodne duše, kako se navodi, nisu "jedne i jedine". One su mnogo više od i od karmičkog partnera. One su neko s kim imate sporazum da zajedno rastete na istom nivou i u svakom smislu. To su osobe koje utiču na naše živote i pomažu nam da otkrijemo ko smo. Nekad, jednu od takvih duša sretnemo i u najtežim mogućim vremenima, kada ne učimo životne lekcije baš lako. One nisu samo naša "druga polovina".

Srodne duše mogu biti prijatelji, sestre, braća, kućni ljubimci, kolege, pa i ljubavnici. Izdvojte malo vremena i razmislite o prošlim odnosima. Kako ste upoznali ljude s kojima ste bili? Kako ste se osećali? Kakva se energija osećala između vas?

Učitelj Robert Ohoto kaže da su srodne duše predodređene da dolaze u naše živote i na temelju naših sopstvenih odluka i delovanja. On kaže:

"Postoje neki ljudi koje morate upoznati – nije potrebna posebna čarolija koja će ih do vas dovesti, oni su jednostavno na tom putu. Neke veze su tako određene sudbinom. Deo su Božanskog plana i sve što treba da uradite je da se otvorite životu i upoznati ih."

Kako ste upoznali ljude koji su imali najveći značaj u vašem životu? Jeste li vi to inicirali? Jesu li vas okolnosti vodile prema toj osobi na neobjašnjive načine, kao da je zapravo reč o Božanskoj intervenciji? Robert, koji se bavi različitim vrstama odnosa koje imamo, objašnjava na koji način možemo da odredimo jesu li osobe s kojima smo u nekom odnosu srodne duše ili su pak nešto drugo.

Sudbinski odnosi

"To uključuje osobe s kojima morate da se sretnete. Oni obično oblikuju vaš život tako duboko, da vaša cela sudbina ne bi bila ista da ih niste upoznali. Na primer, kad sam imao 18 godina, sreo sam ženu koja je postala moj partner i ona me dovela u Kanadu. Rekao bih da je taj susret dogovoren pre nego što smo rođeni. Stvari koje su se dogodile pre nego što smo se upoznali bile su tako 'slučajne', ali smo nekako uleteli jedan drugome u radar, a ostalo je istorija! Malo šta sam mogao da učinim da to promenim. Ljudi s kojima treba da se sretnete dolaze u vaš život bez obzira šta vi činite".

Ovo je zaprepastila mnoge žene, ali i muškarce širom sveta, koji uporno planiraju svoje buduće veze.

"Nemojte da paničite ako još niste upoznali pravu osobu – srešćete se s osobama s kojima treba da se sretnete onda kad bude trebalo da ih upoznate. Ti ljudi obično sami dolaze u naše živote i imaju veliki uticaj, a zatim i dugo ostaju u našim životima".

Odnosi koji nisu sudbinski određeni

"To uključuje osobe koje dolaze u naše živote kako bi nas naučile neku lekciju, ali bilo ko nas može da naučiti tu određenu lekciju, ne samo jedna određena duša. Ti ljudi obično dolaze u naše živote da nas nečemu nauče ili da nešto nauče od nas, a potom krenu dalje. Ti su odnosi obično kratkotrajni i mi bez njih u našim životima funkcionišemo savršeno dobro. Svaku osobu koja je odigrala značajnu ulogu u mom životu, sreo sam kroz Božanski dizajn – niz sinhronizovanih događaja vodio nas je do toga da se pronađemo. Danas više ne osećam frustraciju i očaj što ne znam kada ću pronaći tu posebnu, važnu osobu koja će me naučiti nešto - ona će doći kad oboje budemo spremni. Nema potrebe za očajanjem. Samo se otvorite životu i posmatrajte šta se događa", kaže Robert.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Blakkpepper/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir