OŽENJEN MUŠKARAC DAO SAVET SLOBODNIMA: Nije nimalo lako, ali ćete na ovaj način pronaći PRAVU ŽENU!

Ako ste slobodan muškarac koji još uvek nije uspeo pronaći onu pravu, verovatno ste na svojoj koži osetili da to nije ni malo lako.

Oženjeni muškarci su zato podelili nekoliko teško stečenih mudrosti koje će samcima i te kako pomoći pri odabiru, ali i nošenju sa ženom svog života.

1. Kako znati da je to ona prava

Možda će ovo zvučati čudno, ali kad me brat pitao kako sam znao da je moja žena prava za mene odgovorio sam mu da je osećaj kao da sam sam, ali bolje. Nekad mi je naporno družiti se čak i s najbližim prijateljima, ali sa mojom ženom je uvijek lako. Mislim da je to ljubav. Isto tako, jednom mi je neko rekao da ljubav nije nešto što osećaš, već nešto što radiš. Nije dovoljno osećati ljubav ili nekome reći da ga voliš, moraš to i pokazati.

foto: Profimedia

2. Šta tražiti u partnerki?

Nađite nekog ko ima slična interesovanja i životnu filozofiju. Lepa guza je divna stvar, ali ako vam stalno prigovara zbog nebitnih stvari, to jednostavno nije vredno. Treba vam osoba koju zanimaju vaša interesovanja ili vas barem iskreno podržava kada radite stvari koje volite, čak i ako nju to ne zanima. Moju ženu nije briga za softbol, ali uvek dolazi da me podrži na utakmicama. Divno se osećam znajući da je tamo.

3. Kako znati da ste spremni za vezu?

Ako ne želite biti ranjivi pred njom, niste spremni.

4. Kako postaviti prioritete?

Prestanite da trčite za ženama više nego što trčite za svojom strasti. Strastveni ljudi su vrlo privlačni, bez obzira na to kako izgledaju.

foto: Profimedia

5. Kako se svađati?

Kad se svađamo, nikad nisam ja protiv nje. Uvek smo nas dvoje protiv problema.

6. Ne požurujte

Nemojte se žuriti ni zbog čega. Ako je ona prava još uvek će biti tu kad bude pravo vreme. Ako nije, odustaće pre nego što je oženite i to će vas spasiti papirologije za razvod.

foto: Profimedia

7. Ne ignorišite ono što vam smeta

Ako vam smeta nešto što ona radi, uvek će vam to smetati, neće magično prestati. Ako ne razgovarate o tome i bar ne pokušate da razumete njene razloge s vremenom će se situacija samo pogoršavati. Odrasli ljudi ostaju onakvi kakvi jesu. Nadati se da će se neko promeniti je u startu pogrešno. Bolje nađite nekog sa kim ste kompatibilni.

8. U međuvremenu

Uživajte u vremenu koje imate. Biti u braku i biti samac su dve različite stvari, ali obe imaju svojih prednosti.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Index.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir