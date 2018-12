KONAČNO JE DOKAZANO ŠTA ONI VOLE: Devojka sa OBLINAMA, sportski tip i mršavica stale ispred muškaraca, a evo koja je SVAKOM od njih bila NAJPRIVLAČNIJA!

Večita dilema koja najčešće zavisi od muškarca do muškarca, konačno je dobila i službeno "pokriće". Naime, jedno istraživanje pokušalo je da odgonetne voli li većina muškaraca žene s oblinama, one mršavije, manekenske građe ili ipak atletski, sportski tip.



Pa su tako tri pripadnice lepšeg spola, od kojih je svaka zastupala pojedini tip građe, stale pred muškarce - i to u majicama na bretele i "vrućim" pantalonama.

foto: Profimedia



Rezultati su otkrili kako je čak 36 posto muškaraca odmah privukla devojka s oblinama, njih 35 posto otkrilo je kako im se najviše svidela atletski građena devojka, dok je 29 posto ispitanika privukla - mršavica.



Da li je ovo dokaz kako mršavice više nisu najpoželjnije žene, na čemu verovatno možemo zahvaliti i sve većoj popularizaciji plus sajz modela u modnoj industriji.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Cosmopolitan.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir