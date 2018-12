KADA STE U TRIDESETIM, DEFINITIVNO NIJE SVE U IZGLEDU: Otkriveno KAKVE žene uživaju najviše u seksu! I nema veze sa LEPOTOM!

S godinama, ali i iskustvom, samopozdanje kod žena raste, a to ih upravo i dovodi do većeg užitka u seksu. Evo šta se dešava kod žena u tridesetim, pa one postaju sve svesnije sebe, ali i svojih potreba.

Seksualna snaga

Prosečna žena do tridesetih je već verovatno promenila nekoliko seksualnih partnera i upoznala se sa svojim svojim navikama i željama u krevetu. Znajući šta može najbolje da je zadovolji, lako komunicira o svojim potrebama i maštarijama i ne boji se da ih istraži tokom intimnih trenutaka. Isto tako, ceni svoje ljubavne veštine i rado ih koristi.

foto: Profimedia

Hemija

Nemajući više nerealna očekivanja od svog tela, žena se i sama oseća privlačno i dobro u svojoj koži. A to, naravno, utiče i na njeno intimno samopouzdanje.

Komunikacija

Nakon godina čitanja o seksualnosti što kroz članke i erotsku prozu, ženama više nije neprijatno da otvoreno razgovaraju sa svojim partnerima o temama iz spavaće sobe. Od ispunjenja maštarija, do vraćanja seksualnih usluga, muško-ženska komunikacija nikada nije bolje funkcionisala, naravno, na obostrano zadovoljstvo.

foto: Profimedia

Užitak

Seks za ženu u tridesetima više nije dokazivanje, već užitak. Imajući više iskustva s muškim mentalnim sklopom, žene lakše formiraju veze i lakše se opuštaju tokom odnosa. Što je duže par zajedno, bolje funkcioniše. A ako seksualni život zapadne u monotoniju, lakše je pokrenuti razgovor o tome i uvesti maštovite novotarije koje će vratiti zlatna vremena.

Privlačnost

Žene u svojim dvadesetima uglavnom zavode muškarce fizičkim izgledom. Međutim, kako vreme prolazi, dolaze profesionalni i lični uspesi zbog kojih postaju privlačne u novom kontekstu. U tridesetima više ne moraju da igraju samo na kartu fizičke lepote, već i intelekt i privlačenje ličnosti. Samosvesnije i hrabrije, osećaju se još zanimiljivije muškarcima.

foto: Profimedia

Kurir.rs, Super žena / Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir