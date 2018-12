INSTANT REŠENJE: Kako da opala kosa izgleda gušće – POVOLJAN, a KORISTAN trik!

Bez obzira da li se radi o muškarcima ili ženama, proređena kosa je podjednako veliki problem i surovi ubica samopouzdanja. Naročito kada su neke „prilike“ poput prazničnih događaja u pitanju i kada želite posebno lepo da izgledate. Imamo ideju šta bi moglo da vam pomogne – pogledajte OVDE!

Nećemo vas lagati i reći da kosa sigurno može ponovo da vam poraste. Ali definitivno može za samo par minuta da izgleda kao da se to stvarno desilo zahvaljujući DEXE FIBER vlaknima! Šta je to? Mikrofiber vlakna u vidu praha koja se posipaju na one delove gde je kosa proređena, pokrivaju one delove dge se vidi koža glave, pa samim tim postojeća kosa izgleda gušće, lepše. Mogu da stoje do sledećeg pranja kose (ako perete kosu bar 1 sedmično). U pakovanju ima dovoljno za oko 70 nanošenja. Sada su na AKCIJI – poručite ih ODMAH na broj 011/6 888 999 ili online OVDE!

foto: Promo

DEXE FIBER VLAKNA ne izazivaju bilo kakve iritacije, nema bojazni od alergija, a isto tako nema bojazni ni da će spasti na vetru. Kosa ne izgleda ni malo neprirodno kada se vlakna nanesu, a nanošenje je ultrajednostavno u šta se možete uveriti i u narednom videu:

DEXE FIBERE možete poručiti u boji koja odgovara vašoj boji kose. Sada su na VELIKOM SNIŽENJU i možete ih poručiti online OVDE ili putem telefona na 011/6 888 999.

(Promo)

Kurir

Autor: Kurir