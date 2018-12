NAJTUŽNIJI BALKANSKI PAR POSLE 5 GODINA OTKRIO JEZIVU TAJNU! Mole za pomoć: Što više vremena prolazi sve nam je TEŽE!

Jedan bračni par potražio je pomoć od lekara za seksualne smetnje, posle 5 godina agonije. Oboje u ranim tridesetim i doktora ostavili su u blagom šoku kada su otkrili da za sve vreme veze i braka nijednom nisu imali intimne odnose.

"Pre braka smo se čuvali jer smo vrlo religiozni. Problem je što ni u braku nismo znali kako da krenemo sa tim, a kako je vreme odmicalo, bilo je sve teže. Molimo vas, pomozite nam", obratili su se oni doktoru krajnje sramežljivo, ali očito i više nego sprmeni za velike promene.

Ovaj visokoobrazovani par iz Zagreba u svim drugim životnim aspektima normalno funkcionišu. Da problem zapravo postoji shvatili su nakon što je okolina počela da se interesuje kad će beba. Nakon nekog perioda, rešili su da se obrate lekaru.

"Takvi slučajevi su česti i nisu neuobičajeni. Počeli smo s terapijom koja u početku podrazumeva isključivo razgovor, a nakon što pacijenti koji imaju neku seksualnu smetnju o njoj mogu otvoreno da razgovaraju, problem je lakše rešiti", rekao je dr Goran Arbanas, psihijatar i seksualni terapeut pa dodao kako su mu supružnici rekli da se vole, slažu i da im je lepo zajedno, ali i jednom i drugom je bilo izrazito neprijatno uopšte da započnu priču o seksu.

"Nakon deset meseci terapije, što je nešto duže od proseka, problem su uspeli da reše", govori Arbanas napominjući da terapija, osim razgovora, uključuje i razne igre, kao što je na primer igra dodira, koje on zadaje pacijentima, a koje oni sprovode kući.

Kad drugi put dođu na terapiju, o njima otvoreno razgovaraju s lekarom.

"Po pomoć zbog seksualnih smetnji dolaze ljudi svih starosti i obrazovanja, dakle ljudi od 18 pa sve do 80 godina. Ipak, kad su muškarci u pitanju, najčešće su to oni u dobi od 20 do 60 godina, dok se za pomoć ređe javljaju oni u 70-im i 80-im godinama, iako ima i takvih - kaže nam Arbanas. Kad su žene u pitanju, po pomoć uglavnom dolaze one mlađe, od 20 i 30 godina, a ređe one u 40-im godinama."

Seksualne statistike u Hrvatskoj kažu:

6,5 minuta traje prosečan seksualni odnos

65 odsto muškaraca kod terapeuta dolazi zbog erektilne disfunkcije

20 odsto pacijentkinja ima vaginizam, smetnju zbog koje su im spoljni mišići vagine stegnuti

10 odsto pacijenata koji idu na seksualnu terapiju upoznati su i koristili su seksualna pomagala

10 odsto muškaraca javlja se doktoru zbog odložene ejakulacije, parafilije...

35 odsto žena traži stručnu pomoć zbog problema smanjene seksualne želje

25 odsto muškaraca traži pomoć stručnjaka zbog prevremene ejakulacije što znači da ejakuliraju tokom prvog minuta od početka odnosa

5-10 ljudi javilo se docentu Arbanasu jer su bili zavisni o seksu

1 odsto populacije nikad nije osetio želju za seksom smatrajući da je to nešto dosadno i nezanimljivo

35 odsto žena javlja se seksualnom terapeutu jer ne mogu da postignu orgazam

