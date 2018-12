PRETPRAZNIČKO (NE)RASPOLOŽENJE UVELIKO TRAJE: Nova godina dosta pruža, ali i uzima!

Nesklad između očekivanja koja nameće društvo ili mi sami, kao i realne životne pozicije čini da period slavlja mnogima bude stresan i naporan



Da li je doček Nove godine noć kao i svaka druga? Nije! Mnogi joj pridaju više značaja nego što treba, dok drugi, iako malobrojni, smatraju da to veče nije nimalo drugačije od ostalih.

Koja su to očekivanja i uverenja o Novoj godini koja nas, umesto u raspoloženje, naravno - s merom, odvode u pretprazničko neraspoloženje, specijalno za Lenu pojašnjava psiholog Vanja Orlović, ekspert za porodične probleme i probleme adolescenata i odraslih, savetnik u Klubu lečenih alkoholičara u Novom Sadu.



Preispitivanje

Praznik koji označava da završavamo još jednu godinu i ulazimo u novu prosto nas tera da rezimiramo proteklih 365 dana, sve ono što je bilo dobro, ali i loše. Za dobre stvari najčešće smo zahvalni. Mada, ponekad ih i podrazumevamo, pa nije loše da ih se bolje prisetimo. Možemo čak da napravimo i spisak svih onih lepih trenutaka koje smo doživeli u još uvek važećoj godini. S druge strane, sve ono što je bilo loše, ma koliko da je iza nas, u ovom period nas može emotivno uznemiriti.



To jeste vreme darivanja, poruka da treba da obradujemo bližnje, iskažemo ljubav, poziva na nežnost i tople porodične odnose, okupljanja oko pune i bogate trpeze. Tu su i prigodni filmovi u kojima se sve na kraju dobro završi. Na društvenim mrežama sija se od sreće i zadovoljstva, vatrometa, prskalica... San snova! Naravno, očigledno preterivanje ne znači da se zaista nećemo dobro provesti za Novu godinu. Niko to ne kaže. Ipak, imajte na umu da su i društvene mreže veštačko mesto kroz koje posmatramo svet. I da niko ne slika sebe dok neutešno plače...

Ovaj deo godine zaista je usmeren na okupljanje s porodicom i bliskim ljudima, ali je to, uglavnom u medijima, sve prikazano predimenzionirano. Život, najčešće, nije takav. Mnogi loši odnosi ostaju loši, a novogodišnje čudo ne stiže. Neki ljudi su izgubili dragu osobu, prošli kroz razvod ili raskid i ovo im je prva Nova godina bez njih. Još uvek su u procesu tugovanja i prebolevanja - praznici im sada teško padaju. Drugi su mislili da su preboleli, pa opet osete kako se uspomene iz prethodnih godina vraćaju, potišteni su i/ili tužni. Neki su u ovoj godini ostali bez posla, finansijska situacija im još uvek nije stabilna, a vreme je poklona i darivanja. Za mnoge to može da bude i te kako stresno, tu su i sam doček i svi dodatni troškovi.

Biće bolje!

Drugi će, opet, preispitivati sebe, pitati se šta su radili ove godine. Imaju osećaj da se ništa bitno nije desilo, da nisu ništa uradili za sebe, da su mnogo toga zacrtali i nisu ostvarili (verujemo da to nije tako, napravite spisak). Treći su nesrećni jer nisu u partnerskoj vezi, osećaju se usamljeno. Četvrti provode praznike nezadovoljni kraj svojih partnera. Ne zaboravimo i na ovo: mnogi su u ovoj godini ozdravili, ali ima i onih koji se još uvek bore!



S te tačke gledišta, Nova godina nije ni toliko posebna ni izuzetna da bismo je stavili ispred sebe i svojih osećanja, kao i onog kroz šta trenutno prolazimo. Zato ne treba da budemo s društvom koje nam neće prijati, da se kezimo i pravimo da nam je super ako nije. Sasvim je u redu da odemo kući odmah iza ponoći, pa čak i pre ponoći. U redu je da zaplačemo ako nam neko nedostaje, ako smo tužni... Ne treba da očajavamo što ne možemo da obezbedimo poklone i putovanja. Uostalom, je l' to baš mora za Novu godinu? Može li neki drugi dan? Sasvim je okej da mirno dočekamo ponoć, da praznike iskoristimo da se odmorimo, naspavamo, usporimo tempo, da podsetimo i pohvalimo sebe za sve ono što smo uspeli, preživeli, prevazišli. Biće bolje!

Ne žalite što niste euforični!

Kako se bliži novogodišnja noć, osećaj euforije lebdi vazduhom. Čak se i nameće da se euforija mora osećati. Da li vam je krivo što kod vas nije tako? Nema potrebe, a evo i zašto: to i nije neko stanje koje je poželjno, a što se tiče same novogodišnje noći - nije ni realno! Euforija je intenzivna emocija, pandan sreći - preplavi nas, a racionalno mišljenje bude znatno umanjeno, vrlo je varljiva, kratkotrajna, iziskuje mnogo energije. Za posledicu može imati to da neku situaciju vrlo pogrešno procenimo. Sreća je zdrava emocija, dok euforija nije.

Dragocena podrška

Ako patite od depresije, a zimsko vreme i praznici su dokazani okidači za još dublje neraspoloženje, obratite se psihologu ili psihijatru. Takođe, ako osetite da vam je potrebna podrška zbog porodičnih, partnerskih i drugih problema, poremećenih odnosa, ne ustručavajte se da odmah potražite pomoć stručnih lica.

Reči "volim te" najlepši su poklon

Nova godina je samo malo posebniji datum od bilo kog drugog u godini. Ako možemo sebi da napravimo atmosferu, budemo uz porodicu, u društvu u kojem će nam biti prijatno, to je sasvim dovoljno za jednu novogodišnju noć. Ako ste tužni što neko drag i blizak nije kraj vas - i to je u redu. Ako nemate para za skupe ili bilo kakve poklone, ne treba da kinjite sebe. Ima jedna lepa rečenica koja, ako je iskreno izgovorimo, topi svako srce: "Volim te". Možete i napisati pismo u kom ćete iskazati koliko vam neka osoba znači i pokloniti joj. Teško je naći lepši poklon ispod jelke!

