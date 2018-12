SUPRUG I JA SMO POSVAĐANI, KAKO DA VODIM LJUBAV SA NJIM: Evo šta kaže stručnjak na ovu temu! Niste ni svesni da za TREN OKA MOŽETE UPASTI U ZAMKU!

Neki dan sam pričala prijateljici da ne govorim s mužem i da sam ljuta na njega, a ona me pita šta radim kad sam ljuta. Kažem da komuniciram vrlo malo, odnosno, samo poslovno, a ona me pita da li smo u tim danima intimni. Nasmijala sam se, jer mi na pamet ne pada da vodim ljubav kada sam ljuta na njega, a ona mi reče da mi to nije ni mudro ni pametno, jer će on, ono što mu nedostaje u braku, potražiti na nekom drugom mestu. Razmišljala sam o tome mnogo. Kada bih saznala da me prevario, bez razmišljanja bih se razvela. S druge strane, volim ga. Imamo izgrađen svoj svet i oboje smo puno uložili u naš brak, a opet. Kako da odvojim emocije od seksa i kako da vodim ljubav sa svojim mužem kada sam ljuta na njega? Valjda zato treba imati nežnosti i ljubavi, pa mi to nikako nije jasno i pitam Vas je li to uopšte moguće? Nama?! Ženama?!

Nova istraživanja američkih studija pokazuju da je za srećan život potrebno između sedam i osam sati sna u kontinuitetu, dobar seksualni život i negovanje prijateljstva. Iz ovoga što pišete, pokazujete da nemate sretan život. Prvo, jer nemate dobar seksualni život, a budući da se ljutite, to Vam ometa san, pa ne možete dobro ni da spavate.

A jedna od najboljih stvari koje možete imati u braku jeste ispunjen seksualni život. Ovo je važna stavka u svakoj vezi, pogotovo za muškarce. Kad muškarac očekuje seks od žene, a ona ga odbija, može izazvati nezadovoljstvo u odnosu i dovesti do većih posledica. Žena odbijanjem uvek šalje neku poruku. Ako odbijate seks sa svojim mužem zato što ste ljuti na njega, on postaje frustriran i kod njega može da se pojavi nedostatak seksualne želje, koji je opet povezan s nezadovoljstvom samim sobom. Vaš muž može pomisliti da Vam više nije privlačan, pa će, a da bi potvrdio svoju muškost, utehu potražiti u naručju druge žene.

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih žene odbijaju seks, upravo je ljutnja. Ovo je i najtipičniji ženski razlog za kažnjavanje muškarca. Muškarci mogu da zaborave problem na neko vreme i posvete se vođenju ljubavi, što za njih često jeste i relaksirajuće, ali žene ne mogu zaboraviti da su ljute. Međutim, kažnjavajući njega, kažnjavate i sebe, a i vaš brak može da trpi, na duže staze.

Seks je važan dio svake veze. Osim toga, i zdrav je, jer se tokom igara u plahtama izlučuju hormoni sreće. Seks je sastavni deo odnosa koji pruža telesno zadovoljstvo, sa ili bez emocija. Emocije, odnosno ljubav, ne garantuju dobar seksualni život. Da li to znači da seks nema ništa s ljubavlju?

Pre izvesnog vremena imala sam klijentkinju na terapiji koja se u svrhu istraživanja, upustila u neobaveznu vezu. Navela je da im je seks bio odličan, ali i da se ona, malo pomalo, zaljubila. Takođe, mnoga naučna istraživanja potvrđuju da će se žene, koje se upuštaju u neobavezne odnose, emocionalno vezati, ako takav odnos potraje više od pet šest puta. (Izuzev ako se ne radi o poremećajima ličnosti za koje se zna da su emocionalno dosta površni.)

Dakle, moguće je imati odnose i kada ste ljuti, ali, zašto biste bili ljuti? Zašto se uopšte ljutite? Milivojević navodi da se u socijalnom miljeu ljute one osobe koje se osećaju moćnima i procjenjuju da se neko neopravdano ponaša na način koji ugražava njihovu vrednost. Da li to znači, da se Vi osećate moćnijom u odnosu na svoga muža? Na koji način on ugrožava Vašu vrednost pa ga kažnjavate tako što mu uskraćujete seksualni kontakt? Ako želite da otklonite ove nedoumice, pokušajte da razgovarate. Kažite kako se osećate, jer ponekad je dovoljno da se nešto samo ispriča i stavi do znanja.

I za kraj, nemojte nikada otići ljuti u krevet.

Jedno od skorašnjih istraživanja, a koje su proveli naučnici sa državnog Univerziteta Iova, pokazuje da odlazak na spavanje dok ste ljuti može poremetiti vaš ritam spavanja. A to nije nimalo dobro, jer utiče na zdravlje. Nedostatak sna ili poremećeni ritam spavanja može uzrokovati razne psihičke probleme, uzrokovati nakupljanje neželjenih kilograma, uticati na promene raspoloženja, smanjiti produktivnost na poslu kao i uzrokovati nedostatak seksualne želje.

Stoga, ako obavljate svoje seksualne dužnosti, možete imati višestruke koristi. Kao prvo, nećete biti ljuti, automatski ćete bolje spavati, bićete srećniji, a Vašem mužu neće pasti na pamet druga žena.

