VELIKI USPEH SRPSKE DIZAJNERKE U NJUJORKU! Ne planira da stane: Sad se nameračila na OVU ZEMLJU, rešila da POKORI CEO SVET! (FOTO)

Dizajnerka Marina Mićanović u Bruklinu održala je reviju na kojoj je predstavila svoju novu kolekciju. Ovo je njena ćestvrta revija u u Njujorku - najpre je dva puta izlagala u okviru njujorške Nedelje mode, a potom je učestvovala u humanitarnom projektu sa namerom obnove srpske crkve u ovom gradu.

Sada, odazvala se pozivu organizacije Raw artist da postane njihov član i održi reviju u sklopu velikog umetničkog projekta koji se održava na nekoliko lokacija u ovom gradu. Raw artist je internacionalna umetnička organizacija koja deluje na području Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Kanade i Australije.

foto: Nikola Bradonjić

"U odnosu na moje prethodne revije koje su prevashodno imale taj modni pečat, ovo je više umetnička priča. Odabrala sam Bruklin i Art bazar kao lokaciju za održavanje revije jer je taj deo grada prava oaza za umetnike i po tome je poslednjih godina poznat u svetu. Oduševljava me taj duh umetnosti, slobode i nezavisnosti koji karakteriše ovaj deo grada", objašnjava Marina i dodaje da ima ponudu da sa Raw artist organizuje reviju u još nekoj zemlji, a da se njoj najviše sviđa ideja da to bude Australija.

foto: Nikola Bradonjić

Marinina kolekcija je naišla na veliko oduševljenje prisutnih. Nastala je tokom prethodnih šest meseci. Elegentna je, a najzastupljenije su večernje koktel haljine u crnoj, beloj i bež boji od brokata, štofa i kože. Upečatljivi su detalji od kože koji su ručno ušivani. Prisutne su simetrija i geometrija.

foto: Danilo Novović

O tome gde je pronašla inspiraciju, Marina kaže:

"Zahvaljujući poslu, prethodnih meseci sam uspela da obiđem mnoge zanimljive gradove i to me jako obogatilo. Videla sam i doživela Los Anđeles, Boston, Mineapolis, Čikago, Vašington, Orlando, Las Vegas. Ljudi koje upoznajem na tim putovanjima inspirisali su me da napravim kolekciju koja je istovremeno jednostavna i snažna. Lepotu pronalazim svuda, a najviše u detaljima".

foto: Danilo Novović

Ova dizajnerka ne miruje ni posle uspešne revije! U narednom periodu će otvoriti pop-up store u Sohou i unaprediti svoje obrazovanje kroz postdiplomske studije na čuvenoj modnoj akademiji Parsons.

foto: Danilo Novović

Kurir/Foto: Nikola Bradonjić

