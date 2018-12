BILJNO LEKARSTVO U SPREZI SA NAUKOM: Kako da srce napokon radi normalno

Danas su srčana oboljenja veoma česta pa predstavljaju veoma ozbiljan zdravstveni problem. Jedno od češćih poznato je pod nazivom grudna angina ili angina pektoris

ANGINA PEKTORIS se uglavnom javlja posle navršene četrdesete godine života, ali nisu retki slučajevi da se javi i u ranijem dobu. Krize (napadi) nastupaju obično kao posledica nekog psihičkog stresa ili napornog umnog ili fizičkog rada, ali se nekada javljaju i bez naročitog razloga. Manifestuje se uglavnom kao jak bol iza grudne kosti koji se širi prema levoj strani grudnog koša, pa bolesnika prisiljava da ostane nepokretan, a obično izaziva i paničan strah od smrti. Uzročnika ovog oboljenja ima više – jedan od njih je i hronično visok krvni pritisak, koji neprekidno opterećuje srčani mišić, naročito levu komoru i aortu.

Bolesnik kod koga je dijagnostikovan visok krvni pritisak već na samom početku bolesti mora da se pridržava svih lekarskih uputstava za regulisanje pritiska kako on ne bi ugrozio srce. I za anginu pektoris i za visok krvni pritisak lekovi su poznati, ali sa ovim oboljenjima ni fitoterapija nije izgubila bitku. Naprotiv, sve više je slučajeva gde su biljke uz klasičnu terapiju zvanične medicine mnogo pomogle da bolest bude snošljivija.

O ovome svedoče mnogi slučajevi, a jedan od njih je i gospođa D. MLADENOVIĆ (67) iz Loznice. Kako su ovoj bolesnici pomogli čajevi i biljke iz kompleta Antistres + Corvit + Cirkul koji možete poručiti OVDE ispričala nam je njena kćerka, gospođa Ž. Bogićević iz Loznice.

-Moja majka već petnaestak godina ima visok krvni pritisak. Poslednjih godina stanje se baš pogoršalo. Ona je sve vreme redovno uzimala lekove koje su joj lekari propisivali i strogo se pridržavala njihovih saveta, ali pritisak je stalno bio visok. Unazad pet godina počelo je da joj popušta i srce. Lekari su postavili dijagnozu: ANGINA PEKTORIS. Od lekova je uzimala dilcoran, nifalat, a pri napadima nitroglicerin, ali joj je sve to u poslednje vreme slabo pomagalo- imala je veoma jake bolove iza grudne kosti, gušenje i aritmiju. I ja i svi oko nje smo znali da se angina pektoris ne leči, ali njeno je stanje iz dana u dan bivalo sve gore, pa je gotovo bila vezana za postelju. Pritisak joj je stalno bio visok, a lekovi koje je za njega uzimala nisu mogli da ga snize ni za nekoliko podeljaka. Zbog bolova koje je imala u grudima bila je uobrazila da su joj i pluća obolelela, pa smo je uz pomoć lekara jedva ubedili da su joj pluća zdrava. U njenom slučaju psihičko stanje je otežavalo i saznanje da su joj od ove bolesti bolovali i majka i braća, pa je verovala da se ni za nju neće neći lek da joj makar olakša stanje. Iako nisam medicinski obrazovana, činilo mi se da kad bi joj nešto snizilo pritisak da bi joj se i srčane smetnje ublažile, ali pritisak je prosto divljao. Pokušavali smo da joj stanje olakšamo i raznim čajevima, ali od njih je bilo malo koristi. Kada sam joj pre mesec i po dana predložila da se obratimo travaru Stevi Mariću enrgično je odbila i rekla da njoj ni najjači lekovi ne pomažu, pa neće tamo ni neke „travčice“. Nisam je poslušala već sam se javila Mariću i odnela mu njene lekarske nalaze na osnovu kojih mi je dao neke čajeve i kapi. Ubedila sam je da to uzima i kada je nakon nedelju dana osetila da su joj bolovi manji, a gušenje slabije, priznala mi je da Stevini čajevi i kapi deluju. Od tada je ovo uzimala s više poverenja. Danas, šest nedelja kasnije, moja majka nema više nikakve bolove iza grudne kosti, gušenje je nestalo, srce radi normalno i bez preskakanja, a pritisak se potpuno normalizovao- lekarka joj ga meri dva puta dnevno i već mesec dana je stalno u granicama normale. Da se razumemo, svesna sam da Stevini čajevi i kapljice nisu izlečili bolesno srce moje majke, znam da su stara oštećenja ostala, ali vidim i to da ona nema ranije smetnje, da su joj tegobe koje je imala nestale, da sada živi normalno i da se dobro oseća i psihički i fizički. Za sve ovo su zaslužni Stevini čajevi i kapi koje će moja majka uzimati i dalje jer ne samo što nisu skupi već odlično pomažu- kaže na kraju gospodja Živka.

Marićevi čajevi i kapi, inače, imaju širok spektar delovanja - oni uspešno utiču na vitalnost i otpornost celog organizma, otklanjaju kardiovaskularne smetnje, smiruju nervnu napetost, koriguju cirkulaciju krvi, olakšavaju smetnje u

slučaju angine pektoris i ublažavaju mnoge tegobe savremenog čoveka. Stevo Marić je usvojio i neke metode kineske tradicionalne medicine koje rešavaju probleme impotencije, steriliteta, oboljenja prostate, “ženskih“ bolesti, ali i

okoštavanja zglobova, reume, bronhitisa, dijabetesa, žuči, bubrega, sinusa a ima i efikasno sredstvo za hemoroide.



