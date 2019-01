OPREZ: Čišćenje ušiju običnim štapićima opasno po SLUH!

Veliki broj ljudi koristi obične štapiće za uši ni ne znajući koliko opasni mogu biti. Njima jako lako možete povrediti uho što može imati ozbiljne posledice na sluh. Ali kako da ih očistite? Pogledajte OVDE!

Kako biste ih očistili detaljno, a bez rizika od povreda, rešenje je FIND BACK! To je specijalni štapić sa fleksibilnim SPIRALNIM nastavkom! Kako to funkcioniše? Tako što, dok vi okrećete štapić, mast se hvata za spiralu i izvlači se umesto da se gura unutra (kao što je slučaj sa običnim štapićima). Zahvaljujući plastičnom graničnom delu, nećete moći da ga stavite u uho dublje nego što je to bezbedno. Zato sa njim nema rizika od povreda, a rizik od infekcija je značajno manji.

Dana se OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 može kupiti po SNIŽENOJ ceni od samo 690 rsd i to sa čak 16 nastavaka u pakovanju.

foto: Promo

Nastavak posle svakog korišćenja treba oprati mlakom vodom, a pošto se pohaba treba ga zameniti novim. U pakovanju se dobija čak 16 spiralnih nastavaka.

