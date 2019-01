POŽALILA SE DA JOJ MUŽ STALNO TRAŽI MASAŽU! ZGROZILA SVE KAD JE OTKRILA ŠTA SE DEŠAVA KAD GA ODBIJE: Osećam se užasno kad GLEDAM ŠTA RADI SA MAJKOM

Jedna žena iz regiona podelila je na društvenoj mreži Fejsbuk bizarnu porodičnu situaciju!

"Može anonimno?

Suprug mi radi teški fizički posao i znam da se jako umori na poslu. I sad zahteva od mene kad ga bole leđa da ga ja masiram. Nisam završila za fizioterapeuta i ne znam da masiram a njemu to nije važno. On bi se skoro svaki dan masirao a meni se to baš ne mili. Posle celog dana s klincima i kucom jedva čekam veče da mogu nešto za sebe da uradim i eto njega. Odbila sam ga par puta i što je najsmešnije, onda traži mami svojoj da ga ona masira. I ja se tada osećam baš bezveze, stojim i gledam kako on njoj sedi u krilu. Da li vi žene masirate svoje drage muževe? Da li sam ja loša supruga ako odbijam da ga masiram? Šta biste mu vi rekle kad tako ode mami. Ako ima koji muškarac tu, htela bih da čujem i njegovo mišljenje. Hvala i ugodno veče - glasi pitanje ove žene", piše u postu.

Skoro svi koji su pročitali ovaj post bili su užasnuti, naročito činjenicom da odrasli muškarac sedi u krilu svojoj majci koja ga masira dok supruga sve to gleda.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/Novaba/Foto Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir