KUPIO ĆERKI 2 LUTKE PA SE ŠOKIRAO KAD IH JE OTVORIO: Moja devojčica nije spremna da se igra s LUTKOM KOJOJ VIRI PENIS (FOTO)

Rejnel Miler iz Floride kupio je svojoj ćerkici na poklon dve lutke bebe, ali kad ih je izvadio iz kutije, imao je šta da vidi.

Brižnog tatu je zaprepastilo što su lutke imale realistične genitalije, a pošto je svoj stav objavio na Facebooku, podstaknuo je pravu debatu.

“Otvorio sam kutiju s lutkama blizancima koje sam naručio svojoj ćerkici i, bože me sačuvaj, zar je do toga došlo? Zar zaista prave lutke sa intimnim delovima za decu?! Kad sam ih kupovao, video sam da imaju mnogo dodataka, a kako se nigde nisu spominjali ‘posebni dodaci’, mislio sam da su primerene za decu. Drago mi je što sam ih pregledao pre nego što sam ćerki dao poklon. Ženska lutka je u redu jer ona i sama ima takve delove, ali moja devojčica nije spremna za igru s lutkom kojoj viri penis”, napisao je on.



Dok su se neki roditelj složili s njim, drugi su smatrali da ne postoji problem.

“Deca bi trebalo da znaju da se intimni delovi razlikuju”, “Da, baš je užasno da dete nauči nešto o anatomiji”, “Ne vidim problem s tim lutkama, deca moraju učiti o svom telu”, “Nije to ništa novo, imali smo ih još 1989. Moja sestra je imala žensku lutku, ja sam imao mušku. Daj odrasti”, bili su neki od komentara.

Psihologa Lusi Madojs objasnila je da su deca od rane uzrasti radoznala u vezi sa genitalijama, ali da je to “bez seksualnih konotacija koje imaju odrasli”.

