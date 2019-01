KAD NA BOŽIĆ ZAPALITE SVEĆU dobro obratite pažnju na koju STRANU naginje plamen, evo šta to znači

Na Božić ujutro je dobro sve započeti. Mirboženje se po običaju radilo između muškaraca i žena, samo se muž nije mirbožio sa ženom. Kada se mirboži govori se ”Mir božiji! Hristos se rodi! Poklanjajmo se Bogu i Hristovom roždenstvu!“.

Pale se sveće. Nekada su se one pravile od domaćeg voska. Sveća je namenjena živima i koliko u kući ima živih toliko se sveća zapali, skupi zajedno i obavije crvenom svilom. Sveća se pali u pšenici ili nekom drugom žitu.

U crkvu se ide rano, a kada se vrati postavi se trpeza.

Pored raznih jela i pića na sredini stola se stavlja tako urađena sveća. Pre nego što se sedne za trpezu, zapali se sveća, pomoli se Bogu, i tamjanom se okadi kuća, trpeza i ukućani. Dok sveća gori gleda se kuda plamen naginje i kako se vosak razliva.

Ako se vosak sveće razliva po žitu smatra se da će biti dobar rod, na koju stranu se naginje pepeo i plamen smatra se da će ta strana roditi.

Kada se dođe do polovine jela sveća se ugasi i to tako što se uzme komad česnice, zamoči u vino i onda se tako sveća izgasi, zatim se taj komad pojede, a svi probaju to vino. Mrve sa trpeze se ne bacaju nego se davaju stoci ili kokoškama.

