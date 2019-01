BILO MI JE 49 KADA ME JE MUŽ OSTAVIO! VRIŠTALA SAM U SEBI, ALI NISAM ODUSTALA: Evo kako je žena uspela da POVRATI SVOJ ŽIVOT! A onda se desilo ČUDO!

U braku sam bila 20 godIna kad je moj muž, čovek kojeg sam smatrala svojim najbliskijim prijateljem, objavio kako želi život s nekim drugim. Bilo mi je 49, ali priča ne bi bila ništa drugačija ni da mi je bilo 29.



Na trenutak mi se činilo da se svet završio, ali važno je znati kako je reč samo o fazi i kako će se ta faza završiti. Zapravo, ono što je najbolnije je celi proces razdvajanja, koje knjige idu kome, kome idu stolice, a kome keramičko posuđe koje smo kupili na odmoru u Francuskoj. Upravo su te materijalne stvari ono što vas svakodnevno podseća da ste s tom osobom imali istoriju.

Napokon sam došla do onog dela u kom sam shvatila da je vreme da nešto preduzmem. Shvatila sam da jedino ja mogu stati na kraj svojoj nesreći i sve što je trebalo napraviti jeste pronaći snagu da to i učinim.



Tako sam došla do onlajn dejtinga. Pet meseci nakon raskida, okrenula sam se onim najpoznatijim, sva mesta na kojima sam očekivala prijateljski nastrojene, civilizovane ljude koji će mi poželeti dobrodošlicu u digitalni svet.

Preskočiću malo dalje u priču i reći da sam upravo tamo upoznala muškarca koji mi je dokazao kako moj bivši muž nije bio ljubav mog života. Ali, kad smo se Edvard i ja prvi put videli, nije bilo iskre, nije bilo onog čarobnog momenta, zapravo nije bilo ničega. Došetao je do mene u sokaku s užasnom crvenom kapom i nesigurnim pogledom i jedino što me u tom trenutku navelo da ne ustanem i odem bio je neki čudan, neopisiv osećaj koji mi možda u tom trenutku nije rekao da je to to, ali mi definitivno nije govorio da nije. Doduše, do tada sam naučila puno, u moje dve godine bezuspešnog pokušavanja, naučila sam da su ti prvi trenuci retko oni u kojima ćete ih videti u najboljem izdanju.

Lagala bih kad bih rekla da nisam doživela trenutak u kome je sve u meni vrištalo: „Ne mogu ja ovo više“, i to je trenutak u kome većina žena jednostavno odustane.



Ne krivim ih. Imala sam trenutke u kojima sam uzimala pauze, uživala u tihim trenucima bez iniciranja kontakta, ali moja su vrata uvek bila otvorena. Taj je deo od ključne važnosti – niko ne može ušetati kroz zatvorena vrata.

Ono što ću reći je: izdržite. Ostavite otvorena vrata i prestanite opsesivno buljiti u njih. U međuvremenu, svoju pažnju preokrenite na sopstveni život. Budite oflajn, izlazite s ljudima s kojima se osećate dobro i ne uvek s vodkom sa strane.



Vrlo ćete brzo naučiti da morate razviti deblju kožu, slegnuti ramenima i reći: „Ti gubiš“, dok sami sebe tapšate po ramenu. Naravno da sam imala loša iskustva, ali nijedno od njih nije bilo nešto što se ne može preživjeti. Sad kad ih se prisećam, bude mi smešno.



Što se tiče Edvarda, razlog zbog kog smo sad zajedno je taj što sam na vreme shvatila da sam nakon naših susreta koristila rečenice koje sam slušala od muškaraca koji mi se kasnije nikad nisu javili. Nakon nekoliko očajnih spojeva ispunjenih neugodnom tišinom, rekla bih mu: „Bilo mi je lepo“, ili: „Drago mi je da smo se upoznali“, dok su sve moje dalje poruke postajale hladnije. Edvard je ubrzo shvatio kako je to kraj i naš je razgovor utihnuo.



Srećom, nakon što sam odlučila biti hrabra i pozvati ga i na treći spoj, neugodna tišina je nestala, a naše je samopoudzdanje raslo, a sa svakim sledećim dejtom, rasla je i naša ljubav jedno prema drugome.

Ponekad je iskra nešto što se događa kasnije. Ponekad je ona nalazi u malim stvarima – trenutku dobrote, u nekoj internoj šali, dugim razgovorima... sve su to trenuci koji nas mogu navesti da se zaljubimo.



Dejting stranice su more puno riba. Budite jasni po pitanju onoga ko ste i što želite. Ovo nije mesto na kome želite izmišljati svoj emocionalni život. Ako vas je neko nekad jako povredio i na vama ostavio ožiljke u obliku anksioznosti ili emocionalne nesigurnosti, onda je to nešto što ćete s potencijalnim partnerom želeti da podeliti. Ako je to nešto s čime se ne mogu nositi, barem ćete to saznati na vreme. Biti kompatibilan s nekim ne znači biti poput njega.



Poverenje je teško, ali jednom kad odlučite pustiti sve sigurnosne pojaseve, tu počinje prava ljubav. Sad živimo zajedno, razgovaramo o starosti i planiramo nove pustolovine. Pa, da li se onlajn dejting isplatio? Definitivno. Nemojte odustati.

