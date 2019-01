3 STVARI KOJE TREBA DA URADI SVAKA ŽENA U MENOPAUZI: Evo kako da sačuvate zdravlje srca

Istraživanja pokazuju da žene koje vode zdrav način života tokom perimenopauze i menopauze, imaju zantno manji rizik od pojave i razvoja srčanih oboljenja, piše Lovesensa.

Profesori sa Univerziteta Mičigen ističu da je srednje doba preloman trenutak kada žena treba da se posveti zdravlju srca. Tokom menopauze telo podnosi razne promene, kao što su povišen holesterol i visok pritisak što dovodi do srčanog udara ili zastoja srca. Postoje 3 stvari koje treba da uradite ako želite da vaše srce još dugo bude zdravo, a to su: ostavljanje duvana, zdravija ishrana i redovno vežbanje. Naučnici su 15 godina testirali 1 100 žena starosti između 42 i 52 godine.



Žene koje nisu pušile cigarete, jele su zdravo i svakodnevno su vežbale, imale su neverovano manji rizik od srčanih oboljenja i njihove arterije su čiste. One su izborom zdravih navika sebi spasiile život, a naročito one koje su prekinule da puše. Ukoliko vam je teško da prihvatite ove 3 navike odjednom, onda to uradite postepeno. Prvo, ostavite cigarete, a zatim počnite da pripremate najlepša zdrava jela. Kada je u pitanju fizička aktivnost, ne morate raditi naporne vežbe, već za početak šetajte sa prijateljicom, vozite bicikl, plivajte ili upišite kurs plesa.



PROČITAJTE JOŠ:



ZIMSKI LJUBAVNI HOROSKOP DO MARTA 2019. GODINE

RECEPT ZA SAVRŠENE KREMPITE BEZ JAJA I MLEKA

OVE BILJKE LEČE OPASNE UPALE U TELU

Kurir.rs/Lovesensa/Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir