TAMNE MRLJE, NEUJEDNAČENA BOJA KOŽE... Pomoću ovih vrhunskih trikova značajno ćete PODMLADITI vaše lice!

Tokom godina, neujednačena boja kože i tamne mrlje narušavaće izgled vašeg lica, a glavni krivac za to je izlaženje na sunce bez zaštitne kreme.



"Tako se povećavaju nivoi melanina i nagomilavaju na površinskom sloju kože", objasnila je dermatolog Doris Dej i nastavila:

"Što ste stariji, ćelije spoljnog sloja kože ne obnavljaju se tako često zbog čega dobijate starosne mrlje."

Nanosite zaštitnu kremu

Imajući to na umu, briga o koži treba da se započne nanošenjem zaštitne kreme na lice svaki put kada izlazite iz kuće i to da ne bude faktor ispod 30. Pored toga, za negu kože izaberite proizvode sa vitaminom C, jer se on bori protiv bora i izjednačava boju kože.

Napravite domaću masku

Dr Dej savjetuje masku za osvežavanje kože i izjednačavanje tena koju možete napraviti kod kuće. Skuvajte šoljicu belog čaja (pun je antioksidanata), dodajte dve kašičice meda, aloe (za vlagu) i jednu kašičicu svežeg limuna. Pomešajte sve sastojke u mešavinu i dodajte na kolutove iseckan sveži krastavac. Pustite da se ohladi preko noći. Sledećeg jutra, kolutove krastavca (koji je preko noći upio sastojke iz mešavine) stavite na lice od tri do pet minuta.

Trik kada se šminkate

Kod neujednačene boje tena najbolje je kombinovati smesu manje količine tečnog mat bronzera i tečnog pudera, savetuje Emeli Kejt Voren.

