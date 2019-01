SADA JE I ZVANIČNO: Moguće je da budete BOLESNI od ljubavi, a ovo je razlog!

Zaljubljivanje uzrokuje genetske promene u ženskim telima, otkrilo je novo istraživanje. Veza između zaljubljivanja i osećanja, poput na primer opsesivnog razmišljanja, naveli su naučnike da posumnjaju da bi mogle postojati promene u fiziologiji ljudi.

Međutim, malo je bilo istraživanja o tome kako ljubav utiče na gene do danas. Do sada, to jest. U pokušaju da se okarakteriše uticaj zaljubljivanja na funkciju ljudskog genoma, istraživači sa Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu uzeli su uzorke krvi od 47 mladih žena koje su započele novu vezu i pratili ih u naredne dve godine. Tim je posmatrao genetske promene kod onih koji su se zaljubili i otkrili da to ne utiče samo na žene psihološki, već i fizički.

foto: Profimedia

"Zaljubljivanje je jedno od psihološki najjačih iskustava u ljudskom životu", napisali su naučnici, te dodali da nova romantična ljubav ne prati samo psihološke promene.

Oni su, naime, otkrili i da zaljubljivanje u nekoga dovodi do toga da geni proizvode interferon - protein koji se obično koristi u borbi protiv virusa.

"Zaljubljivanje je povezano sa povećanom regulacijom interferona ... Ovo je u skladu sa urođenim imunološkim odgovorima na virusne infekcije", dodali su naučnici u ovom istraživanju. Naučnici su takođe istražili kako se nivoi interferona mijenjaju tokom odnosa i otkrili da su one žene koje su na kraju raskinule vezu, imale manju proizvodnju ovog hormona u organizmu.

Neka istraživanja sugerišu da fiziološke promene povezane sa ljubavlju mogu biti ublažene kako odnos sazreva ... biološki korelacije ljubavi mogle bi da se smanjuju sa sazrevanjem dugoročnije stabilnije veze", objašnjavaju oni.

Iako razlog za povećanje interferona ostaje nejasan, naučnici su sugerisali da bi moglo biti pripremanje njihovih tela za trudnoću, navodeći ih da veruju da se genetski odgovor muškaraca na zaljubljivanje može razlikovati.

“Ključni sledeći korak je da se ispita da li se sličan obrazac javlja i kod novo-zaljubljenih muškaraca“, kažu naučnici.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Independent, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir