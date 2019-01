JEDAN PAPA TEST PROMENIO JE ŽIVOT SARE IZ BEOGRADA: Odlagala je odlazak kod ginekologa, a ONDA je dobila poražavajuće VESTI! Njena priča će vas ubediti koliko je VAŽNA PREVENCIJA

prevencijA karcinoma grlića materice od 21. do 27. januara

Koliko ste puta pomislili da baš sad nemate vremena za lekara? Ili se možda plašite odlaska u strahu od eventualnih loših vesti? Na ovim prostorima se preventivi poklanja najmanje pažnje, a Sarina priča će vam pokazati koliko je upravo ona važna!

Evropska nedelja prevencije karcinoma grlića materice traje od 21. do 27. januara i tim povodom Sara Petrović (27) iz Beograda ispričala je svoju priču.

Sara je odlagala taj odlazak kod ginekologa zbog navodnog nedostatka vremena, a danas zaista "ne bi imala vremena ni za šta", jer je taj Papanikolau test (PAPA test) odlučio njenu sudbinu.

Sara se u aprilu 2015. godine porodila, a već početkom 2016. dobila je loše rezultate PAPA testa.

- Na kontrole sam išla redovno, a poslednji papa test imala sam tri meseca pre trudnoće. Potom sam, 10 meseci nakon porođaja, otišla na idući pregled, koji jesam odlagala zbog nekih "bitnijih" obaveza, i znam da je trebalo da ga i ranije uradim, ali ni ovo nije bio strašno dugačak period. Sve u svemu, taj test uradila sam krajem februara, a rezultat sam dobila u martu - glasio je da sam treća b grupa - priča Sara.

Nakon što je u Domu zdravlja dobila rezultat, lekar ju je uputio u Gradsku bolnicu na dalje analize. Odlučili su se za biopsiju, a rezultat koji je dobila bio je SIL-high grade, koji je zahtevao operativno lečenje. Upućena je na konizaciju "hladnim nožem", a uklonjeno tkivo poslato je na patohistologiju.

Tamo je saznala da su ćelije HSIL, odnosno da veliki broj ćelija epitela ima

neke izmene, tačnije da su CIN3 i CIN2 (CIN3 se još naziva i nulti stadijum kancera ili predstadijum), i u aprilu je bila upućena na operaciju, koja je urađena u opštoj anesteziji, a nakon toga provela je sedam dana u bolnici zbog mogućih postoperativnih komplikacija koje mogu da prate ovu intervenciju.

Sada, tri godine nakon intervencije, Sara kaže da je njeno zdravlje u najboljem redu.

- Od kada sam imala konizaciju imam preglede na svakih 6 meseci i nalazi su potpuno uredni. Potencijalna trudnoća nakon konizacije je idealno da se planira i detaljno prati. Može da bude problema, ali i ne mora, to je individualno, lekar mi je tako objasnio. To zavisi od osobe do osobe, od količine uklonjenog tkiva, vrste konizacije i svih individualnih faktora. Svakako, kod mladih devojaka je i hvatanje svih promena u ranoj fazi veoma važno, baš da bi eventualno uklanjanje problematničnog tkiva bilo minimalno.

Ovo iskustvo za nju je bilo koliko teško, toliko i dragoceno jer je potvrdila ono čime se i ranije vodila, a to je da zdravlju treba pristupati odgovorno i da za odlaganje i premišljanje nema mesta.

- Uvek sam bila odgovorna prema svim svojim obavezama. Tako da mi je ovo iskustvo samo potvrdilo da je to jedini pravi način. Ja sam imala sveukupno mali i rešiv problem, ali samo zato što sam imala svest o tome koliko je važno da se redovno pregledam. Ne mogu sebi da dozvolim da zakažem kozmetičara, a preskočim zubara, zakažem frizera, a preskočim ginekologa.

Javno sam o svom iskustvu napisala sve ovo samo da bih pokrenula žene koje me prate na pregled. Mnoge su mi se javile da su pregled zakazale i zahvalile mi za podeljeno iskustvo. Posebno privuče pažnju kada se zdravstveni problem desi mladoj osobi, kad sam već bila u toj situaciji želela sam da iz tog problema podelim samo energiju da i drugi čuvaju sebe i sebi drage ljude.

Sada je, kaže, skraćena samo za veliki deo grlića materice. Ali je srećna, zdrava i ima mnogo vremena za sve što je bitno u životu! Zato obavezno odmah zakažite sve preglede koje odlažete već mesecima!

