OVO SU 8 NAJČEŠĆIH MITOVA O MUŠKARCIMA KOJI NEMAJU VEZE SA ŽIVOTOM: Stručnjaci otkrivaju, a žene MOGU DA ODAHNU!

Neke istine o muškarcima su očite: oni vole oralni seks, pivo i smatraju da su odlični u orijentaciji u prostoru. Ali tu su i “istine” koje su potpuna glupost.

Mit 1: Muškarci žele da love

Istina: Nazovite to Kluni efektom, ali današnji muškarci imaju posla sa samopouzdanim, obrazovanim ženama (više Amal, manje Merilin). Prema istraživanju o samcima, u kome je učestvovalo više od 5600 muškaraca i žena koji su odgovarali na pitanja o ljubavi i seksu, 90 posto momaka izjavilo je da im je okej ako ih devojka pozove na dejt.

Mit 2: Muškarci samo žele seks bez obaveza

Istina: Ne žele svi muškarci samo seks bez obaveza, pa čak i oni koji ga žele, ne žele nužno samo to. "Kao i mnoge druge osobine, pojačan interes za seksom varira naširoko među muškarcima i ženama", kaže doktorka nauke i seksologije Zana Vrangalova. “Neki muškarci nisu zainteresovani za takav seks. Neki su zainteresovani u određenim životnim situacijama. Važno je zapamtiti da samo zato što osoba ima usputni seks ne znači da nije zainteresirana za ljubav i vezu. Jedno ne isključuje drugo i lako je moguće da osoba želi oboje.

Mit 3 Muškarci nemaju biološki sat

Istina: “Oba pola grade partnerske zajednice, oba se zaljube, oba žele da imaju decu – posebno pre 40-e, i oba ih žele odgajati”, objašnjava jedna biološka antropološkinja. “Muškarci su svega toga takođe željni, baš kao i žene”.

Mit 4: Velika stopala = veliki penis

Istina: Ne postoji apsolutno nikakav naučni dokaz da je veličina cipela (ili veličina šake ili nosa) pouzdani pokazatelj veličine njegovog “ponosa”. “To su sve urbane legende”, kaže jedan seksualni terapeut u Njujorku.

Mit 5: Muškarci se boje obaveza

Istina: Nije tačno, kaže Helen Fišer, koautor studije o samcima. “Muškarci svoju partnerku žele da predstave prijateljima i porodici pre nego što to čine žene, više vole maženje u javnosti i žele, opet pre nego žene, zajednički život. “Hej, momci, usporite malo! Postoji šašavi i kul biološki razlog za to. Budući da samo žene mogu da zatrudne, muškarci su se tome prilagodili tako da se brže zaljube i potrude da brže osvoje ženu – pre nego što će to učini sledeći muškarac. Zašto onda društvo muškarce prikazuje kao one koji se boje obaveze? Neki krivicu za to prebacuju na ideju da su muškarci jednostavno stvoreni da šire svoje seme, ali "To zavisi o tome u kojoj fazi života se on nalazi”, kaže Andrea Sirtaš, autorka knjige “On samo nije tvoj tip (I to je zapravo dobra stvar)”. Ako se vaš tip ponaša nemarno, to bi moglo značiti da se on ne želi obavezati tog trena ili... s vama. (Koja budala!). Takva stvarnost može da boli, ali “konačno, moramo zapamtiti da se nikada ne bismo trebali naći u situaciji da uveravamo drugu osobu u svoju vrednost“, ističu stručnjaci.

Mit 6: Muškarci ne mogu da glume orgazme

Istina: Mislile ste da smo jedino mi sposobne glumiti orgazam, kao što je to onako zorno pokazala Meg Rajan u filmu "Kad je Hari sreo Seli”? O, ne! I muškarci to mogu. Uvrežen mit da muškarci uvek dožive orgazam, može im stvoriti prilično jak pritisak, objašnjavaju doktori.

Mit 7: Muškarci uvek dožive orgazam tokom seksa



Istina: Ne samo da se neki muškarci muče s doživljavanjem orgazma, nego postoji i jedan lep eufemizam za to: odložena ejakulacija. “Neki muškarci jednostavno imaju viši prag za doživljavanje orgazma”, objašnjavaju stručnjaci. No dok su dame blagoslovljene bezbrojnim načinima igre tokom seksa, muškarci se baš ne mogu tako lako zadovoljavati dok su u vama (nezgodno!) s obzirom na to da se najosjet­ljiviji deo penisa nalazi blizu samog vrha. Ono što mnoge žene ne znaju jeste da odložena ejakulacija (i drugi oblici erektilne disfunkcije koji mogu biti prouzročeni antidepresivima, stresom i alkoholom) može uticati i na mlađe muškarce. Istraživanje iz 2013. godine pokazalo je da 26 posto muškaraca s erektilnom disfunkcijom ima manje od 40 godina.



Mit 8: Muškarci razmišljaju o seksu svakih 7 sekundi

Istina: Razmišljati o seksu svakih 7 sekundi (to je više od 8000 puta dnevno!) ne samo da bi stvorilo seksualno opsednute muškarce, nego i prilično ozbiljno poremećene. Srećom, istina je puno umerenija. Mlađi muškarci, očekivano, razmišljaju o seksu malo više. Istraživanje iz 2011. u kojem su učestvovali muškarci od 18 do 25 godina beleži da im misli skrenu na seks u proseku 19 puta dnevno. Što je još uvek daleko, daleko manje od 8000. (Uh, olakšanje!)

