ZAŠTO MUŠKARCI I ŽENE SVE VIŠE BIRAJU PARTNERE KOJI SU MLAĐI ILI STARIJI OD NJIH: Postoji dobar razlog za to, a evo u čemu je stvar kod OVAKVIH VEZA!

Jedna terapeutkinja pokušala je da pruži logičan odgovor na ovo pitanje. Ona tvrdi da su godine za žene samo broj, zbog čega nemaju predrasude prema starijim muškarcima. “Žene tek kada se pogledaju u ogledalo vide znakove starenja”, kaže ona.



Kod muškaraca su razlozi drugačiji, pa mlađa žena kao partner izaziva isti efekat kao skup automobil ili sat – divljenje i značaj. Ona kaže da muškarci zapravo koriste mlađu partnerku da pokažu koliko su i oni sami uspešni.



Iako su razlozi zbog kojih muškarci i žene traže mlađe partnere potpuno razumljivi, Luis kaže da ovakve veze imaju nekoliko nedostataka.



Naime, u ovakvim vezama nastaje problem kada s godinama počnu da se menjaju interesovanja, kao i nivoi energije partnera. Poznato je da muškarci i žene svoj seksualni vrhunac dostižu u različitim godinama – muškarci početkom dvadesetih, žene u kasnim tridesetim i početkom četrdesetih, pa dok će mlađi muškarac moći da zadovolji stariju ženu, stariji muškarac neće moći mlađu.

“To nije nešto što bi trebalo da se zanemari – seks je ključ uspešne veze, koji održava komunikaciju”, kaže ona.



Ipak, ako partneri prihvate različitosti, onda ravnoteža nezrelosti i mladalačkog entuzijazma može održavati i duh starijeg partnera mladim.



Nedavno istraživanje je dokazalo tvrdnju da stariji muškarci zaista traže samo mlađe žene. Muškarac između 60 i 69 godina traži partnerku 11 godina mlađu od sebe. Ipak, dok su mlađi tada je situacija drugačija, pa muškarci do trideset godina radije biraju ženu od tri do šest godina stariju od sebe.



“Mlađi muškarci verovatno prepoznaju kvalitet starijih žena koje žongliraju sa obavezama poput karijere, dece, domaćinstva, vežbanja, finansija i izlazaka. To ih intrigira i privlači, te im deluje kao sigurnija opcija”, zaključuje ona.

