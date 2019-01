NEĆU DA NAĐEM POSAO I ZARAĐUJEM: Svi me pitaju kako me nije SRAMOTA što me muž izdržava, kažu da sam LENJA! Njena BRUTALNO iskrena poruka ZAPOSLENIM ženama će izazvati BES i LJUBOMORU (FOTO)

Neko bi rekao da sam finansijski zavisna od muža, ali situacija je zapravo obrnuta. Svi mi se podsmevaju zbog toga, ali to su frustrirani i ogorčeni ljudi koji su samo ljubomorni na sebe.

Tako svoju životnu situaciju opisuje Džilisa Džejn (26) iz Kornvola, domaćica o kojoj bruje društvene mreže ovih dana.

Ona je udata za Rajana (27), građevinskog preduzimača koji ima sopstvenu firmu. U braku su šest godina i imaju ćerku Lili (3).

Džilisa je pre braka radila kao čistačica i zarađivala je oko 10.000 funti godišnje. Nakon što je rodila ćerku, nije se vraćala na posao, a Rajan joj je, kaže, drage volje prepustio kontrolu nad zajedničkim budžetom. On, inače, zarađuje 25.000 funti godišnje.

- Svi me pitaju kako me nije sramota što me muž izdržava, ali ja znam da su zapravo ljubomorni. I na kraju, šta znači uopšte "izdržavana žena?" - pita ona.

Inače, "izdržavana žena" je termin koji obično označava žene udate za multimilionere kojima je jedini izvor prihoda - muž, a ipak žive luksuznim životom.

- To jeste moja situacija, ali i Rajan uživa u tome da on bude hranitelj porodice. To je njemu izvor velikog ponosa i zadovoljstva i želi da nam obezbedi sve što želimo. Na kraju krajeva, ako već možete da obezbedite sebi dobar život a da ne morate da radite, zašto biste bežali od toga? - pita Džilisa.

Njeni prijatelji uglavnom imaju poslove od 9 do 5 i ne gledaju baš blagonaklono na njenu situaciju.

- Svi mi oni kažu kada ih zvrcnem u toku radnog vremena da su na poslu i da ne mogu da razgovaraju, ne baš prijatnim tonom. Svi misle da sam lenja, a verujem da bi zapravo voleli da su na mom mestu. Žao mi je što ljudi nipodaštavaju žene koje ne rade - kaže ona.

Džilisa, inače, u potpunosti kontroliše kućni budžet.

- Ja sam ta koja vodi računa o svemu i nabavlja potrebne stvari. Ja sam ta koja mužu određuje visinu džeparca, čemu se ljudi čude jer ipak je plata njegova. Međutim, mi smo porodica i nema njegove i moje plate, barem ja to tako vidim - kaže Džilisa.

- Ljudi treba da gledaju svoja posla i da se ne čude mom životu. Meni je moj lep - Rajan odvede dete u predškolsko, a ja ostanem kod kuće i posvetim se svom hobiju, pisanju. Da ima potrebe, iskoristila bih to vreme da radim nešto od kuće, ali ne treba nam više novca. Kad potom pokupim dete iz predškolskog, ceo dan provedem sa njom, zabavljajući je i čisteći kuću. Svi se uvek dive tome koliko je kod mene uredno - zaključuje na kraju ona.

