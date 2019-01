SANJALA JE O SAVRŠENOM VENČANJU, A ONDA JE DOBILA TUMOR: Devojka (24) ipak nije odustala od borbe, ali joj je verenik priredio UŽAS! (VIDEO)

Emili Nikolson (24) iz Velike Britanije šokirala se kada su joj 2016. godine lekari rekli da ima tumor na mozgu - astrocitoma (najčešći oblik tumora na mozgu kod odraslih ljudi). Godinu dana kasnije prognoze su bile još strašnije - rekli su joj da još ima između 12 i 18 meseci života. Plakala je, ali nastavila s planovima za venčanje. Ipak, nije sve bilo tako sjajno.

Verenik Džejmi Smit (24) ostavio ju je nedelju dana pre venčanja, i to porukom na Fejsbuku. Nesrećna devojka veruje da je to uradio zato što se naglo udebljala, a uzrok tome bili su steroidi koje je uzimala kao deo plana lečenja. Kaže da se u šest nedelja ugojila za pet konfekcijskih brojeva i dobila 30 kilograma.

"Napisao je da više ne želi da bude sa mnom i da me već dugo ne voli. Bilo je užasno. Plan je bio da se venčamo, no morali smo to odložiti do 2017. godine jer sam išla na operaciju. Pričali smo i o tome da bih mogla da smrznem jajašcakako bi jednog dana mogli da imamo decu pomoću veštačke oplodnje", rekla je.

"Jasno je naglasio da me ne voli. Osećala sam da je to zbog mog izgleda i onoga što mi se dogodilo. Sada ne osećam ništa prema njemu. Povredio me, ali nema smisla uznemiravati se zbog toga. Moram biti jaka u svemu tome", rekla je.

Džejmi se brani i kaže da nije on ostavio Emili već je ona napustila njega.

Pre strašne bolesti, Emili je bila vrlo vitka i bila se modelingom. Njega je upoznala u Australiji u koju je odselila 2012. godine sa mamom, tatom i bratom. Tamo je radila kao menadžerka. On je sa Novog Zelanda.

Da nešto nije u redu s njom roditelji su posumnjali nakon serije napadaja, ali u početku su mislili da je to zbog puno posla i stresa. Vratili su se u Veliku Britaniju i sada na stranici pokušavaju da skupe novac za vakcinu, imunoterapiju koja bi joj mogla pomoći, a stoji 30.000 funti. Emili je već uspela da živi duže nego što su lekari prognozirali, a nada se da će pomoću leka dobiti još malo vremena.

