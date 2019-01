ZA LJUBIMCE SAMO NAJBOLJE: Neobičan način češljanja koji je pomogao mnogim vlasnicima pasa i mačaka da se reše ućebane dlake!

Retko koji pas ili mačka vole da se češljaju, a vi znate da je to neophodno kako se dlaka ne bi zapustila i kako ne biste morali da ih vodite na preuranjeno šišanje. A jeste li razmišljali o tome koliko bi dobro bilo da svog psa raščešljavate samo ga mazeći? Kako to – pogledajte OVDE!

Da, istina je, možete samo da mazite svog psa ili mačku, ništa drugo, i da tako uspete da ga raščešljate vrlo efikasno – ako na ruci imate TRUE TOUCH rukavicu za češljanje! Ona zahvaljujući svojim silikonskim iglicama ne samo da uspešno raščešljava ljubimca, već to čini BEZ bola, BEZ čupanja + što masira psa i poboljšava mu cirkulaciju. A danas se OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 može kupiti po SNIŽENOJ CENI od samo 690 rsd!

foto: Promo

Zašto je bolja od četke osim što ne čupa? Zato što sa njom možete da doprete do delova tela vašeg ljubimca koje do sada niste mogli detaljno da očetkate. Skidanje dlaka sa same rukavice je takođe vrlo lako. Rukavica je rastegljiva, a veličina je univerzalana.

Ne propustite SNIŽENJE i odmah poručite za svog psa ili mačku True Touch rukavicu OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir