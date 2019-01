8 ZNAKOVA DA STE JAKA LIČNOST! Možete da se predstavljate kako hoćete, ali jedino OVE osobine ukazuju na PRAVU MOĆNU ŽENU!

Ukoliko neko glumi da je jak uglavnom ga bije glas da je bezobziran, nevaspitan, napadan, naporan... dok su istinski jaki ljudi zapravo veoma nežni iznutra. Posebno žene. One znaju šta hoće i kako da dostignu svoje snove, kako da ostave dobar utisak i kako da budu snažan oslonac, jer su karakterno zaista takve.

Ovih osam stvari ih otkriva!

1. Ne trpite izgovore

Ukoliko ste jaka ličnost, ne trpite izgovore bilo kakve vrste. Skoro pa nemate vremena da slušate kako neko nešto ne može, jer vam treba neko ko je spreman na izazov, ako ništa drugo. Takođe, ne služite se izgovorima. Pre ćete nekome odmah reći ukoliko niste "u fazonu" za nešto, nego što ćete objašnjavati i ublažavati situaciju, kako vas ne bi omrzli. Što na um - to na drum.

2. Oprezno birate ljude koje puštate u svoj život

Vi kao snažna osoba ne oslanjate se na ono što će vam drugi ljudi reći u vezi vas samih, na njihovo mišljenje ko ste, šta ste i šta možete ili ne. Vi se trudite i dozvoljavate delima da vas dalje jačaju. Okruženi ste ljudima koji vole da vas bodre, kao i vi njih. Koji vas podržavaju i podstiču vašu kreativnost.

3. Ne volite isprazne razgovore

Isprazni razgovori su besmisleni. Ako imate snažnu ličnost, imate i puno ideja. Vi ne želite da gubite vreme na razgovore o drugim ljudima, kada za to vreme možete menjati svet! Možda mislite i da ste loši u tim neobaveznim razgovorima. Međutim, to nije istina. Svako može da ćaska. Ali pitanje je - s kim možete da povedete pravi i duboki razgovor.

foto: Profimedia

4. Ne možete da podnesete neosetljivost, glupost ili neznanje

Dominantni profili proizlaze iz nedostatka uticaja ili znanja. Jake osobe su rezultat promišljanja i dobre informisanosti. Postoji ogromna razlika između te dve stvari. Pošto koristite vaš mozak na pravi način, vreme i trud kako bi shvatili neke stvari - smeta vam kada ljudi u startu osuđuju stvari o kojima ništa ne znaju.

5. Vi znate kako da slušate

Osobe s jakom ličnošću su dobri slušaoci. Možda mislite da će ljudi to da cene, međutim, kada ljudi nisu naviknuti da ih neko sluša i ohrabruje, to ih može preplašiti. Zato samo polako i sve će doći na svoje. Prvi kome bude bilo potrebno da ga neko sasluša biće očaran vama i tom mogućnošću da zaista "prepustite scenu" nekom drugom na tren.

6. Ne treba vam pažnja

Pošto ste ovakav tip ličnosti to znači da vam pažnja nije neophodna i da ne zavisite od nje. Na primer, vi se družite sa ljudima ne zato što vam to treba, već zato što to želite. Uglavnom se vaše okruženje na kraju svede na ljude slične vama. S druge strane, vi cenite vreme koje provodite sami sa sobom. I jedno i drugo podjednako vam je važno u životu.

7. Neustrašivi ste

Naravno, postoji bar jedna stvar koje se bojite, ali razlika između vas i drugih ljudi je u tome što vi ne dopuštate strahu da diktira način na koji živite svoj život.

8. Gledate na nesigurnost kao na priliku

Nesigurnost je za vas prilika da se dokažete. Znate da niste savršeni, ali ako ne pokušavate učiti i razvijati se, uprkos riziku da izgledate kao budala, onda ne živite. Samo postojite. Kažu da su svi ljudi nesigurni i to je verovatno istina. Ali ne mora svako da bude u stanju da zaustavi tu nesigurnost koja ga ograničava u životu i ima kontrolu nad stvarima u svakom trenutku.

Neki ljudi misle da su karakterno jaki ljudi komplikovani i teški. Ali oni, zapravo, samo izazivaju druge da budu najbolja verzija sebe.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Atma.hr/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir