VI STE OGLEDALO VAŠEG DETETA: Budite roditelj za primer

Postoje neke stvari koje nipošto ne smete da radite pred detetom kako sutra ne bi prihvatilo loš obrazac ponašanja

Iako svaki roditelj svoje dete voli najviše na svetu, svedoci smo svakodnevnih roditeljskih grešaka, koje, koliko god bezazleno izgledale, ostavljaju trajne posledice na ponašanje deteta, pa nekim mamama i tatama često treba treba podsetnik šta je dobro, a šta ne.

Stavke koje ćemo navesti dobro proučite i potrudite se da ih nikada ne uradite - za njihovo dobro.

Psovati

Velike su šanse da će, ako psujete pred detetom, i ono početi da psuje. Nekima to možda zvuči simpatično i slatko, ali verujte nam na reč da nije i da će mu to s vremenom postati navika koju će primenjivati kroz život.



Svađati se i tući

Kad govorimo o okršajima, nisu dozvoljeni ni oni verbalni, a kamoli fizički. Vaše dete nikada ne smete dovesti u situaciju da stane između vas i partnera dok se svađate i da smiruje situaciju. U protivnom, ono će taj obrazac ponašanja preneti i van kuće, pa će se sutra prema drugarima ili u vezi ili braku ponašati isto misleći da je to normalno.



Ne poštovati drugog roditelja

Ako želite da kritikujete partnera, pobrinite se da dete ne bude u blizini kad to izgovarate. Pored svih stvari zbog kojih to nije dobro, deca napad na roditelje shvataju lično, kao da ste to rekli njima.



Lagati

U redu, znamo da svi ponekad lažemo, posebno svoju decu (iz dobrih namera). Ali, kad god je moguće, ne lažite nekog drugog pred mališanima jer će vam kasnije biti veoma teško da ih naučite iskrenosti kad vide kako vi lažete druge ljude.



Gledati rijaliti šou

Ovde mislimo na sve rijaliti šou-programe! Pa setite se samo svih psovki, tuča, ružnih reči i užasnog ophođenja prema drugim osobama. Jeste li svesni koliko je to loš primer za decu?



Pušiti u prostoriji u kojoj je dete

Ako ste pušač i rizikujete da dobijete bolesti poput raka pluća, to je vaša odluka. Ali dete ne sme biti žrtva pasivnog pušenja, takvo ponašanje je okrutno i krajnje neodgovorno.



Ponašati se poput starlete

Ako vaša ćerka vidi da se zavodljivo skidate ili slobodno ponašate, i ona će, verovatno, raditi isto. Zato se nemojte čuditi njenim ispadima kad bude imala 16 godina.



Omalovažavati sebe

Čak i ako niste savršeni, a niko nije, vašem detetu ste najveći uzor i nije dobro ako iz vaših usta čuje da niste dovoljno dobri ili ste ovakvi i onakvi. Zato se potrudite da se pred njima pokažete u najboljem svetlu!

(Kurir, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir