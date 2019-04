PLAŠITE SE DA NJEGOVA BIVŠA MOŽE DA VAM UNIŠTI VEZU? Postoji 10 razloga zašto vam ona nije PRETNJA!

Svakoj devojci bivša devojka partnera unosi nemir, ali nema potrebe za tim ako ste sigurne u svog izabranika.

Postoji 10 jasnih razloga zbog kojih vam njegova stara ljubav nije pretnja.

1. Izabrao je vas

Vaša je veza rezultat i njegove želje i ovo treba da bude glavni razlog za izostanak bilo kakve brige.

2. Sasvim iskreno odgovara na sva pitanja o njoj

Čak i na ona na koja ne želite da znate odgovor. Većina bivših su obične, normalne osobe i ne žele ponovo vašeg tipa.

3. Bivša ne mora biti zla gadura

Zapravo, isto bi o vama mogla pretpostaviti i sadašanja vašeg bivšeg.

4. On savršeno dobro podnosi vašeg bivšeg

Zato i vi treba da verovujete njemu kao što on veruje vama, inače neće biti lako...

5. Svi imamo prošlost

I to ne mora uticati na našu budućnost. Naravno, bilo mu je stalo do devojaka pre vas. I vama je bilo stalo do nekih pre njega. I to je potpuno normalno.

6. Nema romantičnih osećanja

Vidite, taj je koncept moguć i ne mora da laže kad vam kaže da se iskra koja ga je vezala za nju ugasila.

7. Ne upoređuje vas s njom

Koliko često vi njega upoređujete sa svojim bivšim? Nikad, zar ne? E, pa tako ni on to ne radi jer što je bilo, bilo je. Sad kraj sebe ima sve što želi.

8. Retko se čuju

A i kada se čuju, pričaju samo o površnim stvarima poput posla ili zajedničkih prijatelja. Dosadno.

9. Spomene je tu i tamo

I to tek toliko da vam da do znanja da ništa ne krije od vas, ali ne prečesto da biste se zapitali ima li tu još nečega. Postoji tačno određena doza bivših koju možemo podneti i on zna gde je ta granica.

10. Vi ste divni

I nemojte to zaboraviti. I baš zato što prepoznaje tu lepotu odabrao je vas za svoju partnerku. Nemojte to nikada smetnuti s uma!

