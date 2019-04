KAD SAM UŠLA U PUBERTET, GRUDI SU POČELE DA MI RASTU I JOŠ NISU STALE: Fiona (25) ne može da stoji duže od 5 MINUTA kolike su, ne postoji brus za NJIH, a ovo joj NAJVIŠE SMETA (FOTO)

Fiona Hornbi (25), majka jednog deteta iz Boltona, ima ogromne grudi zbog kojih, kaže, ne može da stoji ni pet minuta.

foto: Printscreen/



"Pošto ne mogu da stojim duže od pet minuta, prosto ne mogu ni da napuštam kuću. Da ne govorim o jezivim bolovima koje trpim u kičmi, a takođe ne mogu ni da nađem odeću za sebe. Praktično, moje gigantske grudi su mi uništile život. Nemam ni mrvicu samopouzdanja", ispričala je Fiona.

"Ljudi misle da imam velike grudi jer sam debela, što nije istina. Pored toga, ljudi mi mrtvi hladni prilaze iako me ne poznaju da bi me pitali da li su moje ili silikoni", očajna je mlada žena, kojoj su, kako kaže, grudi počele da rastu u tinejdžerskom dobu i nikada nisu prestale da rastu.

foto: Printscreen/

"Svi su me u školi stalno maltretirali i vređali jer su mislili da namerno ističem grudi u prvi plan, a istina je da šta god da obučem sa tolikim grudima, one su prve vidljive. O bolu koji mi pričinjavaju da i ne govorim. Sve žene mi kažu da bi se rado menjale sa mnom, ali pojma nemaju kroz šta prolazim. Ne mogu ni da spavam jer prosto ne mogu da nađem položaj u kome me grudi ne guše. Ne mogu ni da radim, ni da vežbam, čak ni da šetam. Očajnički mi treba operacija smanjivanja grudi, ali moje zdravstveno osiguranje to ne pokriva, pa sam primorana da molim ljude na internetu za donacije", rekla je ona, dodajući da zbog nije mogla da doji dete zbog velikih grudi, a plašila se i da je ne uguši.

Kurir