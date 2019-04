BLOGERKA IZNERVIRALA CEO SVET! Zarađivala preko Instagrama, a onda je u trenutku sve nestalo: SIROTINJO, sad moram kao i vi DA RADIM OD 9 DO 5! (VIDEO)

Džesi Tejlor uživa u životu "radeći" na Instagramu, zarađuje za pristojan život, a onda je u trenutku ostala bez 100.000 pratilaca.

Naime, društvena mreža joj je izbrisana nakon što su joj ljudi iz dosade ili besa prijavili profil.

Blogerkai je napravila video koji je objavila na Jutjubu i u suzama rekla da bi neki trebalo dva puta da razmisle pre nego što nekog prijave na Instagramu jer ona sada mora da radi posao od 9 do 5.

"Pokušala sam da vratim profil. Zvala sam sve koje znam i ne mogu da ga vratim. Ja sam niko bez svojih pratilaca, a ljudi me mrze i prijavljuju me. Uradila sam sve da postanem bolja osoba. Želeli su da me unište da postanem običnjakuša koja radi od 9 do 5. To nisam ja, došla sam u Los Anđeles da bih uspela. Bila sam prostitutka i bila sam glupa, sad sam uspela da napravim sebi život i neko mi je to uništio", kroz suze je ispričala blogerka.

S obzirom da su joj Instagram profil ugasili "loši" ljudi, Džesi je na Jutjubu objavila snimak u kome je objasnila da nema nikakve veštine koje bi joj omogućile da se zaposli. Ona ima dug prema fakultetu na koji ne može da se vrati. Najteže joj pada što je izlaz našla "u Instagramu", i ne može da prežali što joj je isti ugašen, pri čemu je izgubila 100.000 pratilaca.

Džesi je ponovo otvorila Instagram i trenutno ima 4.000 pratilaca.

