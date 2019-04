ZAŠTO SU DOMAĆICE POLUDELE ZA BELIM JAJIMA PRED USKRS: Ova žena otkriva koja su jaja najbolja

Uvek sam volela da kupim specijalna, bela jaja za Uskrs, piše nam jedna iskusna domaćica, navodi Lepa & Srećna.

Tokom godine, jeli smo obična jaja, sa smeđom ljuskom ali farbanje jaja bilo je događaj koji su deca toliko volela da sam želela da im i sam izbor belih jaja bude drugačiji.

A onda smo se preselili na periferiju grada i mogli smo da kupimo sveža, domaća jaja od seljaka na lokalnoj pijaci. Činila su mi se ne samo ukusnija već je i ta tamnija ljuska ostavljala utisak da su nekako "više domaća" od svih drugih koje možete da kupite u radnji.

Međutim, najlepša su bila ona jaja koja su snele naše prve kokoške kad smo se preselili na selo. Ukus i kvalitet jaja, pa i bolja njihove ljuske zavise - pre svega - od ishrane kokošaka - što češće imaju pristup svežoj travi i što više vremena provode trčeći na suncu i tražeći bubice i crviće po pašnjaku, to će ukusnija njihova jaja biti.

Otprilike u to vreme vratila "moda" prirodnih farbi za uskršnja jaja.



Sada su najlepša jaja ofarbana u lukovini, ali možete koristiti i voćne sokove, vino, začine... otkrila sam da takve prirodne boje daju najlepši efekat na tamnijim jajima - i one same postanu tamnije i deluju zaista vrlo prirodno.

Jedan trik morate znati - jaja treba dobro oprati pre nego što počnete sa farbanjem! To važi i za domaća i za kupovna jaja!



