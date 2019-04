ITALIJANI NADMAŠILI SAMI SEBE: Prolećna kolekcija mokasina za svačiji ukus i džep!

Proleće donosi toplije vreme, pa samim tim zahteva i nešto laganiju obuću u odnosu na onu koju nosimo zimi. Mokasine se čine kao idealan odabir za ovo godišnje doba, a njihovo poreklo i nastanak krajnje su zanimljivi.

Mokasine imaju dužu istoriju nego što možete da zamislite. U enciklopediji Britanika mokasine su opisane kao “ravne cipele bez potperica od meke kože, pri čemu đon može biti čvrst ili mekan i fleksibilan”.

Kod mokasina koje imaju mekani đon, đon je podignut sa strane i preko prstiju, gde se spaja sa naboranim šavom na vrhu cipele u obliku slova U. Gornji deo mokasine najčešće je ukrašen nekim vezom, perlama ili nekim drugim ukrasima, u zavisnosti od toga da li se radi o muškoj ili ženskoj cipeli.

Američka indijanska plemena nosila su neku vrstu mokasina bez đona. One su bile idealne za kretanje po šumskom terenu i za lov. S druge strane plemena koja su boravila u planinskim krajevima, pričvršivali su na mokasine umesto onog što danas zovemo đonom, bizonsku kožu, kako bi one bile prikladnija obuća za teritoriju po kojoj se kreću.

Etimološki gledano reč mokasine potiče iz indijanskog jezika Pohvatan, gde reč makasin označava cipelu. Mokasina je nastala u Severnoj Americi, a smatra se da su indijanska plemena razvili različite varijante mokasina, i to u skladu sa klimatskim i teritorijalnim uslovima.

Vremenom su mokasine “zarazile” i evropske narode. Bile su izuzetno popularne sve do pojave industrijalizacije. U doba tih procesa bile su skrajnute u suvenir šopove, pa sve do Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata ponovo su se vratile u modu. Od tada pa sve do danas neizostavna su obuća u svakom cipelarniku, bilo muškom ili ženskom, a smatraju se jednom od najudobnijih cipela, kao i cipela pogodnih za kombinovanje.

Mi vam u nastavku predstavljamo jedne od najusavršenijih i ujedno najsavršenijih mokasina, i to onih italijanskih od 100 odsto prirodne kože. Italijani su poznati po sofisticiranom dizajnu, primamljivim bojama i kvalitetu, no ovom prolećnom kolekcijom mokasina za 2019. godinu nadmašili su sami sebe.

