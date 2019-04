BLISTAV TEN I LICE BEZ BORA: Ovo je najmoćniji serum!

Blistav ten podrazumeva odsustvo bora, izjednačen ten bez mrlja, kao i zaštićeno lice od spoljnih uticaja. To je teško postići budući da je sve ono što volimo i što radimo štetno za naše lice. Ljubitelji smo grada, gradske gužve, sunca, snega, šminke, sve to doprinosi tome da koža na našem licu bude nešto lošijeg kvaliteta. No, postoji kompromisno rešenje! Mi ne moramo da se odreknemo onog što volimo, a opet možemo da dobijemo savršenu negu i zaštitu za lice. Najbolji preparati su oni koji sadrži aktivne biološke sastojke koji će povećati proizvodnju matičnih ćelija kože i zaštiti kožu od prevremenog starenja zahvaljujući aktivnoj dnevnoj regeneraciji.

Najmoćniji regerativni serum - Dr. Viton SWISS APPLE Stem Cell smanjuje bore tako što stimuliše proizvodnju kolagena i stimuliše sintezu elastina za dobijanje mladalačkog izgleda. Ovaj prirodan regenerativni serum održava mladalački sjaj, energiju i izgled vaše kože. Matične ćelije retke švajcarske jabuke su glavna tajna ovog seruma, bogate epigenetskim faktorima i metabolitima koji produžavaju život čovekovih ćelija kože. Kombinacija proteina, fitonutritienata i bioaktivnih sastojaka ubrzava ćelijsku proizvodnju i štiti Vašu kožu od spoljašnjih i UV zračenja; pomaže ćelijama kože u održavanju njihovog kapaciteta za izgradnju novog tkiva bez toksičnih i opasnih materija. Prirodan serum koji je savršen dodatak vašoj dnevnoj rutini podmlađivanja za negu Vaše kože.

Dr.Viton – Swiss Apple Stem Cell regenerativni serum za lice obogaćen je organskom Hijaluronskom kiselinom koja čini kožu neodoljivo mekom; Vitamin E koji je jedan od najmoćnijih antioksidanata poznat kao „vitamin lepote“; Organska Aloe Vera koja je dobro poznata po svom umirujućem delovanju na kožu, a poboljšava i prirodno obnavljanje ćelija, poboljšava teksturu i elastičnost, tako što je koža čvršća, elastična i prozračna; Retinol (prirodno dobijen iz vitamina A) koji pomaže smanjenju pojave finih linija i dubokih bora; divlji Zeleni čaj koji je odličan za hidrataciju kože.

OVDE možete poručiti serum, po ceni od 1800 rsd, ( dostava je besplatna ) , ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

