NIKAD NIJE GLADOVALA, NEMOJTE NI VI! Uz ovu super dijetu Džesika Alba je za 4 meseca izgubila 27 cm u OBIMU, a pratila je samo ova 4 pravila!

Džesika Alba priznala je da je jednom morala da drži dijetu, ali da se isplatilo. Izgubila je 27 cm u obimu.

Imala je problema sa nadutošću i potražila je pomoć i tada je upoznala Keli Levik i sve se promenilo.

Keli je naučila Džesiku da pristupa ishrani na nov način, odnosno da je prilagodi tako da zaista uživa dok jede i da se posle toga dobro oseća. Alba tvrdi da je izgubila čak 27 centimetara u obimu.

Sav trud koji je njena nutricionistkinja uložila nije ostao tajna, našao se u knjizi "Body Love: Live in Balance, Weigh What You Want and Free Yourself From Food Drama Forever".

Dakle, ovde se ne radi o klasičnoj dijeti, ali slavni uz pomoć tih trikova gube suvišne kilograme. Levik se fokusirala na to da njeni klijenti vole hranu koju jedu. Džesika je birala hranu visokog kvaliteta i mogla je da uživa u njoj, ali i da postane zadovoljna svojim telom. Ne bi trebalo izgubiti ni jedan dan u kojem volite sebe u potpunosti.

I najbolja stvar u ovakvom programu ishrane je da nema brojenja kalorija. Sve što je neophodno da uradite je da unosite hranu koja će umiriti osećaj gladi.

Evo kako je Keli sastavila ishranu za Džesiku Albu.

Opredelite se za smuti

- Uz ovakav doručak ćete se osećati sito i ispunjeno i fizički i psihički. Sigurno će vas umiriti do pristizanja vremena za ručak. Ne možete da napravite bolji izbor u toku dana kada su nutrijenti u pitanju. Zeleni smuti sa čija semenom, avokadom, spanaćem i proteinskim prahom je prava stvar - kaže Keli.

Pratite četiri izvrsna pravila

- Budite sigurni da se u vašem tanjiru nalaze četiri stvari: proteini, zdrave masti, vlakna i zeleniš. U kombinaciji ova hrana reguliše osam hormona gladi, optimizuje nivo šećera u krvi. Bilo bi dobro da iskoristite kombinaciju govedine i brokolija, kao i rezanca od tikvica sa mesnim kuglicama. Ukoliko se držite ove formule, bez problema se možete hraniti i po restoranima, jer i tamo možete naći kombinaciju od izvrsne četiri stvari - jasna je Keli.

Neka vaša aktivnost ima svrhu

Keli se i dalje pita koji je to najbolj trening za mršavljenje i ne nalazi odgovor. Kaže da je važno da se aktivirate onda kada je vama prijatno na način na koji vam odgovara. Dnevna rutina mora da vam ide u korist i zato je bitno da se dobro organizujete kako biste izbegli nepotreban stres. Zapamtite da je cilj da budete srećni i zadovoljni, a ne iscrpljeni.

Kurir.rs/Telegraf/Foto Profimedia

