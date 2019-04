OVO STVARNO POMAŽE: Sredite OBRVE za manje od 2 minuta BEZ bola i crvenila!

foto: Promo

FLAWLESS APARAT ZA OBRVE je najbrži i najkomforniji način da korigujete svoje obrve BEZ odlaska u salon, vrlo precizno! Koja je razlika između njega i depilacije?

foto: Promo

Štedi mnogo vremena, truda, ali i novca ako na korekciju odlazite u salon. Danas ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete poručiti po HIT CENI od samo 1.490 din!

foto: Promo

FLAWLESS APARAT ne čupa dlaku iz korena kao što je slučaj sa depilacijom voskom, ali takođe ni ne utiče na to da dlačice budu gušće i jače kao što to čini brijač. On funkcioniše na principu HIPOALERGENSKIH SEČIVA, a dizajniran je tako da ga je lako držati u ruci i precizno oblikovati obrve.

Pogledajte u sledećem videu koliko je lako koristiti ga i koliko malo vremena vam je potrebno za korekciju:

Aparat radi na baterije koje se NE dobijaju u pakovanju.

FLAWLESS APARAT ZA KOREKCIJU OBRVA danas OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete poručiti po HIT CENI od samo 1.490 din!

foto: Promo

(Promo - Tekst / Foto: Promo)

Kurir