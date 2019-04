NOKAUT ZA BORE NA LICU: Rešenje za akne i hiperpigmentaciju!

Vitamin C, nešto je što će svako da vam preporuči kao prevenciju za zdravlje, ali i u trenucima kada ste bolesni. Upotreba ovog vitamina duboko je ukorenjena u ljudske živote. Sva njegove pozitivna dejstva na organizam uveliko su poznata, no ono što je možda manje poznato jeste da je dejstvo vitamina C na lice možda nešto najeefikasnije.

Zbog svoje antioksidativne moći vitamin c pružiće vašem licu besprekoran sjaj, čistoću i lepotu. Mnogi sisari u stanju su da proizvedu vitamin C, no ne i čovek. Zato je bitno da ga neposredno uzimamo iz svih dostupnih izvora.

Vitamin C usporava starenje lica, hidrirajući kožu i štiteći je od štetnih spoljnih uticaja. Neprijatna hiperpigmentacija, ožiljci od akni, sve to ublažava se upravo vitaminom C, i to njegovim direktnim utrljavanjem u kožu!

Pitate se kako da dođete do čistog ekstrakta vitamina C? Što je složićete se jako teško!

Mi imamo rešenje za vas, a krije se u nazivu Dr Viton vitamin C!

Dr Viton vitamin C sadrži visoku koncentraciju vitamina C u formi seruma. Omogućava vašoj koži da proizvodi više kolagena, čime ćete dobiti lepu, sjajnu i kožu bez bora. Možete da ga poručite OVDE po ceni od 1.800 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

UVA i UVB zračenja štetna su po našu kožu. Ona pod njihovim uticajem, a bez zaštite počinje prevremena da stari. Vitamin C serum zaštitiće vašu kožu od štetnih zračenja i usporiće starnje. On je najvažniji saborac u borbi protiv slobodnih radikala koji su glavni krivci za ubrzano starenje kože.

Dr Viton vitamin C jedinstven je i prirodan način da dobijete izjednačen ten, kožu bez fleka i pega, te da jednostavno kažete zbogom hiperpigmentaciji! Takođe, vidljivi znaci umora i podočnjaci, biće ublaženi, jer vitamin C vraća vašoj koži svežinu.

“Nokaut” za bore, podmlađivanje lica, dubinska hidratacija i nega, svežina... Sve to pružiće vam Dr Viton vitamin C serum. Možete da ga poručite OVDE po ceni od 1.800 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

* Još sjajnih proizvoda po pristupačnim cenama pronaći ćete pritiskom OVDE.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir