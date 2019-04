BODRUM NUDI ZA SVAKOGA PO NEŠTO: Pogledajte koji su to najpopularniji hoteli magičnog grada Egeja

Na samoj obali Egejskog mora, nalazi se Diamond of Bodrum 5*, kao što mu i samo ime kaže, hotel koji je zaista mali dijamant Bodruma. Samo 200 metara ga deli od privatne, peščano-šljunkovite plaže, koja se lagano spušta i dodiruje osvežavajuće more. U skladu sa svim standardima hotela od 5 zvezdica, Diamond of Bodrum 5* nudi uslugu i sadržaj odličnog kvaliteta. U okviru samog kompleksa su bazeni za odrasle i decu, kao i dečiji klub, zahvaljujući čemu će deca uvek biti animirana i moći će da razvijaju svoju kreativnost sa profesionalnim animatorima. Dok vaša deca uživaju u programu, vi imate priliku da iskoristite odmor do maksimuma i opustite se u tradicionalnom turskom kupatilu u spa centru, u okviru kog su sauna, parno kupatilo i hamam u severoafričkom stilu, jer nakon cele godine obaveza zaslužujete da izdvojite vreme samo za sebe. Oni koji ipak vole aktivnosti na odmoru, mogu dan započeti u teretani ili iskoristiti jedinstvenu priliku da isprobaju sportove na vodi i probude adrenalin u sebi. Najveći adut hotela Diamond of Bodrum 5* je odlična lokacija, na samo 1 kilometar od centra Bodruma . Savršena prilika da istražite jedan od najlepših gradova Turske , jer Bodrum zaista ima šta da ponudi.

foto: Promo

Još jedan all inclusive hotel, Costa Blu 4* , lociran je na 3 kilometara od centra Bodruma, u Gumbetu, koji je poznat kao centar zabave. Ovo živahno mesto, na zlatnoj plaži, nekada je bilo mirno. Međutim, kada je ovaj rajski zaliv, između planina sa borovim šumama, i svetlucavog plavog mora, otkriven, velikom brzinom je postao veoma posećeno mesto od strane turista, sa mnoštvom hotela, barova, kafića, klubova i prodavnica. Upravo je ovo razlog da izabere Costa Blu Hotel 4* za vaš odmor, jer ćete spojiti sunčanje, šetnje na plaži i odličan noćni provod. Hotel je ušuškan u prijatnoj intimnoj atmosferi, u lepo uređenoj bašti, sa izlazom na privatnu plažu. Sačinjen od niza manjih smeštajnih jedinica, odiše toplinom i opuštenim morskim duhom. Gostima su na raspolaganju bazen sa toboganom, stoni tenis, pikado, bilijar, a za decu dečiji klub, animacije i igralište.

foto: Promo

Za one koji žele da istraže sam grad i da budu uvek u centru dešavanja, idealan je šarmantan Costa Centro Hotel 3* , koji nudi uslugu noćenja sa doručkom, a njegova pozicija u samom centru Bodruma daje vam mogućnost da svakog dana isprobate neki novi ukus u velikom izboru restorana. Mešavina sportova na vodi, predivnih plaža, zabavnih noći i istorijskih znamenitosti je ono što će ispuniti vaš odmor. Costa Centro Hotel 3* nalazi se u blizini Bardakči plaže, u prelepom zalivu u obliku potkovice, opasanom zidinama tvrđave, ukrašen jahtama koje se njišu na mirnim vodama Egejskog mora. Na šetačkoj udaljenosti od hotela, naići ćete na Gumbet plažu, poznatu po živahnoj atmosferi, kao i na elegantnu bodrumsku marinu, sa modernim barovima i restoranima. Kada padne veče i počne noćni život, postaje jasno zašto Bodrum ide rame uz rame sa najpoznatijim rivijerama u svetu.

foto: Promo

Costa Centro Hotel 3* , sačinjen od više niskih, belih zgradica, spokojno je smešten u mediteranskom okruženju. Moderno opremljen, nudi sve potrebne sadržaje za vaš odmor, pa tako pred večernji izlazak možete svratiti u salon lepote i pripremiti se za odličan noćni provod, ili, ukoliko ste ljubitelj egzotičnih ukusa, isprobati neka od meksičkih jela u restoranu. U srcu kompleksa se nalazi bazen sa barom, ako se uželite mirnih večeri uz piće.

foto: Promo

foto: Promo

Bodrum je letnja destinacija koja nudi za svakoga po nešto i ima široku lepezu ponude hotela različitih kategorija. Mi smo za vas odabrali najpopularnije, a na zvaničnom sajtu turističke agencije „1 A Travel“ možete zaviriti i u ostale hotele ovog nadasve magičnog grada.

