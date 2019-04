IMATE PRAVO NA ISTINU: Ova detektivska oprema pomoći će vam da razotkrijete bilo koju laž!

Mučite se pitanjima o tome da li vas neka vama draga osoba laže? Šta li radi u svoje slobodno vreme? Da li vas vara? Priča o vama ružne stvari?

Nekada je sve to bilo nemoguće saznati, no danas uz pomoć savremene tehnike ne morate da razbijate glavu pitanjima. Postoji način da razotkrijete nečije laži. A, evo i kako.

Od detinjstva maštate da postanete detektiv ili tajni agent? Krišom čitate o špijunaži? Konačno postoji oprema koja će da vam pomogne da zaista postanete detektiv. Ove stvarčice fasciniraće vas svojim mogućnostima.

Špijunska kamera - ključ namenjena je za snimanje videa, slikanje ili snimanje zvuka. Video kamera sakrivena je unutar ključa. Vrlo je jednostavno za korištenje! Imate mogućnost da narežete svoj ključ. Ovu izvanrednu spravicu možete da poručite OVDE po ceni od 1.799 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Da bi ste snimili nekoga, a da on ne sazna za vašu nameru, potrebno je da imate dobru špijunsku kameru! Kamera u obliku priveska za ključeve je odlično rešenje! Ova kamera snima ton i video, rezolucija video zapisa je 720 x 480, 30 frejmova u sekundi, dok je rezolucija fotografija 1280*1024. Podržava memorijske kartice do 8 GB, povezuje je sa računarom preko USB kabla.Ima ugradjenu litijum jonsku bateriju koja omogućava snimanje do dva sata. OVDE možete poručiti kameru, po ceni od 1799 rsd, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

Mislite da vas neko prisluškuje i tajno snima? Postoji vrlo jednostavan način da saznate da li ste u pravu. Pogledajte predlog koji je jednostavan, pouzdan i koji će vam za samo nekoliko trenutaka otkriti da li je vaša sumnja opravdana, ili nije. Sve što vam je potrebno za rešavanje problema jeste detektor za kamere, prisluškivače i ostale uređaje za špijunažu. Mali ručni detektor može identifikovati: prisluškivače, bubice, bežične kamere, GPS uređaje za satelitsko praćenje vozila, špijunske kamere i mnoštvo drugih špijunskih uređaja. Radna frekvencija ili frekventni opseg uređaja je od 0.001GHZ do 6.5GHz. Poseduje infrared diode za otkrivanje špijunskih kamera. Domet ili daljina detektovanja pre svega zavisi od uređaja koji se detektuje i kreće se u granicama od 30cm do 5m. Dimenzije detektora su 64 x 47 x 76.5 mm i poseduje punjivu bateriju 450mAh. Oslobodite se kamera i bubica koje se mogu naći u vašem stanu, kancelariji, velikim prostorijama, automobilima, a one mogu biti i u zidovima, slikama, torbama... OVDE možete poručiti detektor po ceni od samo 2499 rsd, ili pozovite broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

No, to nije sve, postoji još jedna izvanredna stvar za tajno snimanje, a to je olovka. Mini DV kamera - olovka je spy kamera. Zbog svojih malih dimenzija lako se skriva i idelana je za špijuniranje. Možete da je poručite OVDE ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima, po ceni od 1.499 rsd.

foto: Promo

Ukoliko ste se već uživeli i odlučili za detektivsku igru i razotkrivanje auto kamera je nešto što vam je takođe neophodno! Auto kamera za snimanje vožnje 2.7 LCD, 1080p će biti vaš idealan saveznik. Ona ima HD sočivo, 2.7 inchi displej, sadrži detektor pokreta, senzor za noćno snimanje. G senzor u slučaju sudara automatski memoriše snimak. Kamera takođe snima zvuk (ima ugrađen mikrofon i zvučnik). Podržava kartice do 32GB, a kamera automatski snima kada se upali auto. Paket sadrži kameru, nosač, auto punjač i uputstvo . Cena kamere je samo 1999 rsd, OVDE je možete poručiti, ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

foto: Promo

* Još sjajnih proizvoda po pristupačnim cenama pronaći ćete pritiskom OVDE.

(Promo - tekst / Foto:Profimedia,Promo)

Kurir