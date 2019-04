STVARNO NE RAZUMEM ZAŠTO NE MOGU DA SE UGLEDAM NA DECU KOJA NIKAD NE DOBIJAJU KAZNENE ZADATKE! Devojčica (8) iz Beograda koja je često NEMIRNA na času održala lekciju ODRASLIMA, a kraj sastava je posvetila svojoj UČITELJICI!

Jedna devojčica iz Beograda morala je da za kaznu napiše pismeni zadatak i njena iskrenost je za svaku pohvalu, nagradu i razumevanje. Deci danas nije lako da budu deca, a kada pokažu iskreno kajanje zbog nestasluka ili malo većeg bezobrazluka naša srca ponovo budu ispunjena nadom jer odrasli su zaboravili da priznaju svoje greške i da se iskreno pokaju.

"Očigledno je da ne umem da se kontrolišem. Mislim da je kontrolisati sebe jako teško. Ja to, ipak, sve vreme pokušavam", deo je iz genijalnog sastava o samookontoli jedne osmogodišnjakinje iz Beograda, koja je dobila kazneni domaći na temu "Zašto je važno poštovati pravila ponašanja na času".

Učenica koja ide u drugi razred osnovne škole u Beogradu, često je nemirna na času, to i sama priznaje, zato često i dobija kazneni domaći u vidu sastava upravo na temu svog ponašanja.

Prenosimo vam u celosti njen kazneni domaći rad, verujemo da će se u njemu pronaći i mnogi odrasli.

"Ni sama ne znam koji put pišem kazneni domaći. Očigledno je da ne umem da se kontrolišem. Mislim da je kontrolisati sebe jako teško. Ja to, ipak, sve vreme pokušavam. Ali mi ne ide baš od ruke. Ponašati se lepo na času je jako bitna stvar. Moji drugari i ja se često raspričamo. Tada učiteljica samo kaže: "Uzmite sveske u linije". Svi znaju šta to znači. I onda, ja pišem kod kuće.

Jako se smorim. Ipak, moram da snosim posledice za svoje postupke. I tako umesto da se igram, ja pišem kazneni domaći. Kada ga čitam, osećam se mnogo bolje. Jer i ja učim i moji drugari uče. To se ipak ne popravlja brzo. I onda me tako učiteljica kažnjava iznova i iznova. Ne razumem. Stvarno ne razumem zašto ne mogu da se ugledam na decu koja nikad ne dobijaju kaznene zadatke.

Pokušavam to da radim, ali mislim da je to malo teško. Moja mama je učiteljica. Radi u srednjoj školi. Njeni đaci su tri puta nemirniji od nas. Svaki put kad dođe kući nervira se kako su njeni đaci nemirni i neposlušni. Meni je žao moje mame. Isto tako mi je žao moje učiteljice. To ne pokazujem baš na pravi način. Volim moju učiteljicu. Želim da je poštujem. Mislim da će od sada tako i biti", zaključila je učenica u svom domaćem zadatku.

