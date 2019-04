POKUŠAJTE DA JE RAZUMETE: Ovih 5 lepih gestova muškarci stalno čine, a žene ih MRZE!

Ponekad muškarci čine sve kako bi udovoljili svojim partnerkama, ali nažalost vrlo često to rade pogrešno.

Zapravo, mnoge stvari za koje muškarci misle da su lepe, žene izluđuju, poput kupovine nakita koji nije njen stil ili izliva romantike u nezgodnom trenutku.

Psiholog Ališa Klark kaže kako se problemi najčešće pojavljuju kada muškarac ne razmišlja o tome kakav će dojam ostaviti njegova gest i kako će se njegova partnerka osećati u tom trenutku.



Kupovina nakita



Većina žena voli nakit. Ipak, svaka žena ima različit ukus kada je reč o nakitu, pa iako misle da ne mogu da naprave grešku u izboru zbog velike ponude, itekako mogu. Uostalom, ženama to može biti znak da ne obraćaju pažnju na to šta zapravo vole i nose pa će poklon doživeti kao nedostatak interesa.

Pokušavate da rešite njene probleme



Osim ako taj problem nije slavina koja curi, slika koju ne može zakačiti ili pauk u uglu sobe, ne pokušavajte da rešite njene probleme. Muškarci i žene su veoma različiti u tom pogledu. Na primer, ukoliko žena ima problema sa svojom najboljom prijateljicom, ona jednostavno želi oduška, a ne da joj nudite rešenje.

Zatrpavate je poklonima



Žene ponekad osećaju da kupovinom ovakvih poklona želite kontrolu. Takođe, iako su vaše namere čiste, ona može osetiti pritisak da uzvrati, jer nijedna žena ne želi biti u vezi u kojoj se stalno oseća kao da je korak iza.

Uskakanje u tuš-kabinu bez poziva



Žene vole kada im se pridružite u tuš-kabini, ali kada imaju samo 20 minuta da operu kosu i obriju noge, bolje vam je da imate dobar razlog što ste im samo tako upali u kabinu. Budite spontani i romantični, ali pokušajte da to ne radite kada se spremaju za izlazak.



Previše zapitkujete



Ukoliko ženu počnete da zapitkujete gde ide, kada se vraća i slične stvari, čak i ako to radite samo zato što vam je stalo do nje, ona će se naljutiti jer ovo ispitivanje može shvatiti kao kontrolu i ljubomoru.

