TIRKIZNA RIVIJERA OKUPANA SUNCEM: Nije san, već Antalija, najpopularnije letovalište u Turskoj

Kao i mnogo godina do sada, Turska je destinacija koja prednjači po broju hotela u ponudi, kao i po broju zadovoljnih i odmornih putnika, koji se sa osmehom i finim, preplanulim tenom vraćaju svojim domovima i odmah počinju da maštaju o sledećem letu, poneseni utiscima i uspomenama.

Jedno od najposećenijih mesta u Turskoj, u prijatnom mediteranskom klimatskom pojasu, sa dugim, peščanim plažama koje su prelepo uređene, a tirkizno more okupano toplim suncem, podrazumeva se, jeste Antalija . Turistička agencija 1 A Travel već godinama svoje verne klijente upućuje na odmor iz snova u neki od brojnih hotela u Antaliji. Ova očaravajuća destinacija je već dugo poznata turistima iz naše zemlje. Ne samo poznata, već se sa slobodom može reći, jedna od omiljenih destinacija za letnji godišnji odmor. Razloga za to, svakako, ima puno. Ne samo da odlazite na dugo čekani odmor u mesto sa prostranim plažama i toplim morem, bogatom kulturom i istorijom, već vas u odabranom hotelu čeka nadaleko poznata turska gostoljubivost i izvanredna usluga. Za vas to znači nekoliko dana raznovrsne trpeze, sa ukusnim delicijama svetske i turske kuhinje. Za vas to znači udobna ležaljka i veliki peškir za plažu. Za vas su to sitne, ali jako važne stvari koje godišnji odmor u Turskoj čine različitim od svih ostalih dana u rodnom gradu, sa uobičajenim navikama i obavezama. To je za vas odmor!

Šta bi još moglo da doprinese da sve bude čak i bolje? Da li je to ikako i moguće? Jeste!

Zamislite sada da vaših dvoje mališana u pratnji dve odrasle osobe, u odabranom hotelu borave besplatno. To je sjajno, zar ne? Nije san, nije izmišljeno. U turističkoj agenciji 1 A Travel već dugi niz godina postoji dug spisak hotela koji pružaju ovu vrstu pogodnosti. „Dvoje dece gratis“ je upravo ono što će možda biti presudno prilikom donošenja konačne odluke prilikom pravljenja letnjih planova.

Jedan od najprodavanijih hotela u čuvenoj Antaliji, koji spada u ovu kategoriju, svakako je Porto Bello Hotel Resort & Spa – 5* . Hotel se nalazi na sopstvenoj plaži, izdvojenom delu poznate gradske plaže Konjalti, a od centra gradske vreve Antalije, udaljen je oko 6 kilometara. Taman toliko da se možete odmoriti od gužve i buke, ali ne predaleko, ukoliko se te iste buke i gužve uželite u toku letovanja. Sa osvrtom na odnos cene i kvaliteta usluge, hotel je odličan izbor i za porodični odmor, za parove bez dece, kao i za mlade. Hotel ima svoju 150 metara dugu šljunkovitu plažu, do koje se dolazi tunelom ispod ulice. Suncobrani, ležaljke i dušeci se ne plaćaju. Gurmanima su na raspolaganju glavni restoran “Palm”, dva “à la carte” restorana (riblji “Mangal“ i italijanski “Alegria“), a za dalje uživanje i opuštanje tu su i tri bara („Lobby“, „Beach“ i „Sailors“), i naravno diskoteka, ako vas ponese raspoloženje i topla antalijska noć. Za najmlađe su tu mini klub (5 – 12 godina) i dečiji bazen. Hotelska usluga je na bazi All Inclusive koncepta – samoposluživanje. Izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna užina, keks, sendviči, kafa i kolači, razne užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Ako vam sve ovo deluje primamljivo, i već zamišljate sebe i svoje najdraže pokraj plaže, uz miris mora, znači da je pravo vreme da isplanirate zasluženi odmor, a to ćete najlakše uraditi posetom zvaničnog sajta i zakoračiti u svet putovanja.

