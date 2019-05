MRZELA JE SVOJE TELO DOK NIJE UPOZNALA NJEGA! Sad je prešišala 100 kilograma, a on je ne ispušta iz ruku: Nijedna poza nije VAN DOMAŠAJA! (FOTO)

Ema Tamsin Hil mrzela je svoje telo, posebno kada je bila tinejdžerka. Svojevremeno, kako je istakla za strane medije, nosila je dva para najlonki kako bi izgledala tanje!

Godinama se stidela, sve dok nije upoznala sadašnjeg dečka Brendona Vitera.

Par je u vezi tek 4 meseca, Ema ima gotovo 130 kilograma, ali kako ističe - ima seks svakodnevno i nijedna poza nije van domašaja! Jedini problem je to što dečko ne može baš da je podigne, a hteo bi...

"Samo zato što ste debeli to ne mora da znači da morate da imate seks u mraku i koristite samo neke poze", objasnila je Ema.

"Sećam se kada mi je Brendon jendom ljubio stomak, a ja sam mu rekla da to ne volim. Rekao mi je da je to deo mog tela i da ga obožava, svaki njegov centimetar", ispričala je Ema, koja je prihvatila svoje obline upravo zahvaljujuću ljubavi i pažnji koju joj dečko svakodnevno pruža.

"Uvek sam slatka kad me on slika. Butine i celulit... sve mi super izgleda kada me on slika", potpisala je jednu od objava Ema.

Kurir.rs/TheSun/Foto: Instagram screenshot

