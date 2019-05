ŠARMER, IZGUBLJENO ŠTENE, GOSPODIN ZAHTEVNI... Ovo su tri tipa muškaraca koji nikako nisu za VEZU, a razlog će vam biti potpuno JASAN!

Seksolog Niki Goldstajn otkrila je tri tipa muškaraca kojih žene koje žele vezu treba da se klone.

Ta tri tipa nazvala je "šarmer", "izgubljeno štene" i "zahtevni" i opisala osobine svakog od njih.

Šarmer

"Ovo su tipovi koji vam govore sve ono što želite čuti i to rade gledajući vas direktno u oči. Obećavaju vam budućnost i znakove obavezanosti, ali držite oči otvorene. Da li rade stvari koje vam pokazuju da su ozbiljni ili samo koriste reči? Lako se izgubiti u obećanjima i planovima o budućnosti, ali morate stati i sa distance pogledati situaciju. Šarmer će vam govoriti jednu stvar ali vi ste ti koji morate biti dovoljno mudri da li prate sopstvene reči", kazala je.

foto: Profimedia

Izgubljeno štene



"Ne možete spasti izgubljeno štene. Možda je primamljivo, ali izgubljeno je i tu ne možete ništa. Možete jasno reći svoje namere i biti iskreni, ali ako ne mogu uzvratiti, vreme je da sačuvate svoje samopoštovanje i nastavite. Ukoliko i budete zajedno, doći ćete do situacije gde on neće moći da odluči i vi ćete morati da donosite odluke za oboje", ističe ona.

foto: Profimedia

Zahtevni



"Postavite sebi pitanje kada bi prestao da vas "guši" da li biste želeli nešto više? Problem je da on možda neće biti sposoban za to jer su oni često tipovi koji imaju dve opcije - sve ili ništa. Neke žene uživaju o tome da neki tipovi udovoljavaju svakoj njihovoj potrebi dok druge žene koje su više nezavisne smatraju to gušenjem. Ako ste nezavisna žena, onda ovo nije vaš tip", zaključuje Goldstajn.

foto: Profimedia

Kurir.rs/DailyMail, Foto: Profimedia

