VENČANJE IZ PAKLA! Na dan svadbe ju je napustila CELA PORODICA! A njena sestra bila je GLAVNI KRIVAC! ŠOK!

Pred svadbu, nesrećna mlada nije ni slutila da će cela porodica nestati sa slavlja. Drugi porodični događaj odvijao se u maltene isto vreme, a ona za to nije ni znala!

"Ne živim blizu porodice, osim deke i bake koji su u susednom gradu i cela moja familija je rašrtkana širom zemlje. Baš zato, kad sam se udavala, imali smo prijem u mojoj kući i sve smo pozvali na svadbu. Plan je bio venčanje u 15 časova, ručak u 16, a slavlje oko 19 ili 20. Sve smo pozvali na sva tri dela i prilično pre vremena“, počela je svoju priču ona.

“Svadba, odnosno veselje je bilo tako koncipirano da stignemo da se družimo s prijateljima i porodicom nakon svih formalnosti venčanja i svadbenog prijema“, priseća se ona.

“Svadba i prijem su prošli sjajno. Tada je došlo vrijeme da uđemo unutra za žurku. Pola zvanica, uključujući i celu moju porodicu se pokupila. Nijedna osoba iz moje čitave porodice nije ostala. Naredni dan sam saznala da je moja trudna sestra organizovala zabavu u kući dede i babe na kojoj će otkriti pol deteta. I meni to niko nije rekao. Niko se nije potrudio ni da pita da li bih ja htela da dođem. Niko nije došao na moju svadbu. Nisu se čak ni izvinili što nisu došli. Baš sam želela da se družim sa svojom porodicom na sopstvenoj svadbi, no oni su otišli. Svi su ionako došli samo za vikend tako da nisam stigla s njima ni da razgovaram pre venčanja jer mi je to bilo prilično haotično vreme s organizacijom i svim, a sledeći dan su otišli”, požalila se mlada.

“Sada ne znam kako da razgovaram s njima koliko sam ljuta. Najviše se ljutim na svoju sestru što je uopšte pomislila uraditi tako nešto na dan koji bi trebalo da bude moj”, priznaje ona.

Strani mediji brujali su o ovom događaju i svi kažu da mlada ima pravo da se naljuti i da je to ne čini lošom osobom. Takođe, smatra se i da je porodica očigledno ne voli previše.

